Jandarmadan uyuşturucuya büyük darbe! 200 kilo zehirle yakalandılar
İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen kararlı mücadele, Marmara Denizi’nde meyvesini verdi. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin nefes kesen ortak operasyonuyla, Karadeniz’den İstanbul’a uzanan uyuşturucu kaçakçılığı ağı darmadağın edildi. İstanbul açıklarında durdurulan bir teknede yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış tam 200 kilogram ‘skunk’ adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Geleceğimizi karartmaya çalışan organize suç örgütü üyesi 6 zehir taciri kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda; Karadeniz’de 'Uyuşturucu Kaçakçılığı' ağı ortaya çıkarıldı ve İstanbul açıklarında yakalanan bir teknede gizlenmiş halde 200 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı."