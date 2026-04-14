  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şanlıurfa'daki saldırıya dair İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Saldırgan intihar etti İhanetin böylesi! 20 yıldır çalıştığı iş yerini 25 milyon lira dolandırmış Mansur’un yolsuzluk dosyaları raftan iniyor! Peşkeşe soruşturma İBB’den boykotu delen hamle! Starbucks’a kampanya kıyağı AİHM hırsıza sahip çıkıyor Bakan Uraloğlu duyurdu… Pilotluk sınavları 6 ildeki 12 merkezde yapılacak CHP'li İzmir Büyükşehir'in dolandırdığı vatandaşlar konuştu! "15 yıl geçti evler yok" Kaos başladı: Gemiyi taradılar! Bahçeli'den önemli açıklamalar ABD’yi çıldırtan geçiş! Ablukayı deldi, Hürmüz Boğazı'ndan geçti
Gündem

Jandarmadan uyuşturucuya büyük darbe! 200 kilo zehirle yakalandılar

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İçişleri Bakanlığı koordinesinde yürütülen kararlı mücadele, Marmara Denizi’nde meyvesini verdi. Jandarma ve Sahil Güvenlik ekiplerinin nefes kesen ortak operasyonuyla, Karadeniz’den İstanbul’a uzanan uyuşturucu kaçakçılığı ağı darmadağın edildi. İstanbul açıklarında durdurulan bir teknede yapılan aramada, gizli bölmelere saklanmış tam 200 kilogram ‘skunk’ adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi. Geleceğimizi karartmaya çalışan organize suç örgütü üyesi 6 zehir taciri kıskıvrak yakalanarak adalete teslim edildi.

Marmara Denizi’nde jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince icra edilen ortak operasyonda yakalanan tekneden 200 kilogram ‘skunk’ isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı, Marmara Denizi’nde jandarma ve sahil güvenlik ekiplerince ortak uyuşturucu operasyonunun düzenlendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı ve Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ile Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kırklareli ve İstanbul İl Jandarma Komutanlıkları ile Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen ortak operasyon sonucunda; Karadeniz’de 'Uyuşturucu Kaçakçılığı' ağı ortaya çıkarıldı ve İstanbul açıklarında yakalanan bir teknede gizlenmiş halde 200 kg uyuşturucu madde ele geçirildi. Organize suç örgütü üyesi 6 şüpheli yakalandı."

Ekonomi

Gündem

Tarım

Ekonomi

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23