Mansur’un yolsuzluk dosyaları raftan iniyor! Peşkeşe soruşturma

Son dönemde dosyaları birer birer raftan inen CHP’li ABB Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik çember daralıyor. Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı adaylığı sürecinde Karabük ve Çankırı’da düzenlediği mitinglerinde belediyeye ait araç, ekipman ve personeli kullanan ve kamu imkânlarını siyasi propagandasına alet eden Yavaş hakkında yeni bir soruşturma izni verildi. İçişleri Bakanlığı’nın onayıyla başlatılan süreçte, Yavaş ile birlikte Eski Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkan Vekili Hacı Ali Bozkurt, eski Fen İşleri Dairesi Başkan Vekili Aziz Murat Seyrek, eski Yol ve Asfalt Şube Müdür Vekili Mustafa Dayanıklı, Teknik ve Prodüksiyon Şefi Kurtuluş Bakır, eski Makine İşletme Şefi Burhan Poshoroğlu, eski Vardiya Sevk İdare Şefi Mehmet Ali Bozkurt, eski Başşoför Cengiz Türkoğlu ve Elektronik Teknikeri Osman Cem Taşbaş hakkında inceleme yürütülecek.

ÖNCE KONSER ŞİMDİ SEÇİM ARACI

Konser skandallarının ardından bizzat Yavaş hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı’nca verilen bu 2. soruşturma izni, Ankara Büyükşehir Belediyesi yönetimine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Yavaş’ın 2023 seçimlerinde “Cumhurbaşkanı Yardımcısı Adayı” sıfatıyla yürüttüğü kampanyada, belediye kaynaklarının cömertçe kullanıldığı ortaya çıktı. İddialara göre; 9 Mayıs 2023’teki Karabük mitinginde alanın dolu görünmesi amacıyla, Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait araçlarla insan taşındı. 11 Mayıs 2023’teki Çankırı mitinginde ise sahne ve ses düzeninin bizzat ABB envanterine kayıtlı olduğu ve kurulumun belediye personeli tarafından yapıldığı belirlendi. Vatandaşın vergileriyle alınan araçların ve teknik ekipmanların, CHP ve İYİ Parti bayrakları altındaki siyasi organizasyonlara tahsis edilmesi, “Belediye bütçesi seçim kampanyasına mı sponsor oldu?” sorusunu akıllara getirdi.

KAYNAKLAR PİARA AKTI

Çankırı mitingi, incelemelerde en dikkat çeken başlıklardan biri oldu. CHP ve İYİ Parti bayraklarının altında yapılan bu siyasi mitingde tüm teknik düzeneklerin ABB ekipleri tarafından hazırlandığı, ses sisteminin ABB’ye ait olduğu ve belediye personelinin görev yaptığı saptandı. Soruşturma konusu olaylar, Mansur Yavaş’ın ABB Başkanlığı görevini fiilen sürdürdüğü ancak makamın sorumluluklarını yerine getirmek yerine şahsi siyasi kariyerini öncelediği bir dönemde gerçekleşti. Ankara halkı belediyeden hizmet beklerken, Yavaş’ın mesaisini ve belediyenin bütçesini şehir şehir gezerek kendi adaylığı için harcaması “görevi kötüye kullanma” suçlamasının temelini oluşturdu.

SÖZLERİ LAFTA KALDI

Yavaş, seçim sürecine başlamadan hemen önce yaptığı açıklamada kamuoyuna şu sözleri vermişti: “Seçim propaganda gezilerine başlayacağımız için pazartesi gününden 14 Mayıs’a kadar belediyeden maaş almayacağım, izne ayrılacağım. O günden itibaren belediye olanaklarını kullanmayacağım.” Ancak raporlar, Yavaş’ın bu sözlerin aksine görevde olduğu halde belediye imkânlarını sonuna kadar kullandığını, ABB bütçesini ve araç parkını siyasi kampanyası için devreye soktuğunu ortaya koydu. Ortaya çıkan bu tablo, Mansur Yavaş’ın 2019 yerel seçimleri öncesinde yaptığı iddialı konuşmaları da yeniden gündeme taşıdı. O dönem rakibini eleştirerek, “Kanunsuz bir şekilde mitinglere otobüsleri gönderip içine yolcu olarak belediye çalışanlarını bindirenlerden hepsinin hesabını soracağız” vaadinde bulunan Yavaş’ın, bugün benzer iddialarla soruşturma geçirmesi kamuoyunda dikkat çekici bir çelişki olarak yorumlandı.