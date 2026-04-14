Çevrimiçi dolandırıcılıkta özgüven tuzağı!

Bulgulara göre, Türkiye’de katılımcıların %29’u son 12 ay içinde bir çevrimiçi dolandırıcılık girişimiyle karşılaştığını ya da doğrudan hedef alındığını bildiriyor. Bu durum, dijital risklerin kalıcı ve sürekli evrilen doğasını ortaya koyuyor. Endişe verici bir şekilde, aynı orandaki (yüzde 29) kullanıcılar bu tür dolandırıcılıklar sonucunda veri ihlali veya finansal kayıpla karşılaştıklarını belirtiyor. Etkilenen kullanıcılar arasında dolandırıcılıkların yaklaşık yarısı (%48) sosyal medya platformları üzerinden gerçekleşirken, %49’u yatırım veya finansal dolandırıcılık girişimlerine maruz kaldığını ifade ediyor.

%40’ı sahte teslimat veya kargo mesajlarıyla ilişkili dolandırıcılıklarla karşılaştığını belirtirken, oltalama (phishing) e-postaları da %38’lik oranla önemli bir tehdit olmaya devam ediyor. Bu veriler, siber suçluların bireyleri farklı kanallar üzerinden hedef almak için giderek daha çeşitli yöntemler kullandığını gösteriyor. Buna rağmen güven seviyeleri dikkat çekici ölçüde yüksek: Katılımcıların yüzde 79’u bir dolandırıcılığı tespit edebileceğine inanırken, yüzde 28’i bu konuda kendine “çok yüksek” düzeyde güven duyduğunu belirtiyor. Bu aşırı özgüven, kullanıcıların riskli çevrimiçi davranışlar sergilemesine ve dikkat seviyelerinin düşmesine yol açabiliyor.

KULLANICILARIN %31’İ ÖZEL BİR GÜVENLİK ÇÖZÜMÜ KULLANIYOR

Korunma alışkanlıkları incelendiğinde ise karışık bir tablo ortaya çıkıyor. Katılımcıların %41’i güçlü ve benzersiz parolalar kullandığını belirtirken, yalnızca yüzde 36’sı URL’leri tıklamadan önce düzenli olarak kontrol ediyor ve %35’i halka açık Wi-Fi ağlarını hassas işlemler için kullanmaktan kaçınıyor. Dikkat çekici bir diğer bulgu ise kullanıcıların yalnızca %31’inin özel bir güvenlik çözümü kullandığını belirtmesi; bu durum, önemli bir kesimin siber tehditlere karşı yeterli korumadan yoksun olabileceğine işaret ediyor.

Ayrıca her 10 kullanıcıdan 1’i (%9) hiçbir güvenlik önlemi kullanmadığını ifade ediyor. Dijital güvenlik araçlarının güncel tutulması konusunda da istikrarsızlık hakim. Katılımcıların yalnızca yüzde 39’u şifrelerini ve güvenlik ayarlarını düzenli olarak (ayda en az bir kez veya daha sık) güncellediğini belirtirken, yüzde 42’si bunu yalnızca ara sıra yaptığını, yüzde 14’ü nadiren gerçekleştirdiğini ve yüzde 5’i ise hiçbir zaman böyle bir işlem yapmadığını ifade ediyor.

BU GÜVENLİK KURALLARINA DİKKAT EDİN

Araştırma bulgularını değerlendiren Kaspersky Orta Doğu, Türkiye ve Afrika Bölgesi Tüketici Kanalı Başkanı Seifallah Jedidi, şu ifadeleri kullandı: “Bu araştırma, kapsamlı siber güvenlik uygulamalarının benimsenmesi ve farkındalığın artırılması ihtiyacını açık biçimde ortaya koyuyor. Güçlü parola kullanımı ve dikkatli gezinme gibi bireysel alışkanlıklar kritik öneme sahip olsa da, bunların güvenilir güvenlik çözümleri ve düzenli güncellemelerle desteklenmesi modern siber tehditlere karşı etkili bir koruma sağlar.” Kaspersky, tüm kullanıcılara temel çevrimiçi güvenlik kurallarını hatırlatıyor:

• Kaynağı belirsiz mesajları veya bağlantıları, meşru görünseler dahi mutlaka doğrulayın.

• SMS veya anlık bildirim (push notification) yoluyla gelen tek kullanımlık kodlar dahil hiçbir gizli bilginizi üçüncü şahıslarla paylaşmayın.

• Kimlik fotoğrafları veya hassas iş bilgileri gibi kritik detayları çevrimiçi ortamda paylaşırken sınır koyun.

• Şüpheli web sitelerine ödeme bilgilerinizi girmeyin.

Unutmayın: Eğer internetteki bir teklif gerçek olamayacak kadar cazip görünüyorsa, muhtemelen sahtedir.

Oltalama siteleri, dolandırıcılık ve spam içeriklere karşı güncel veri tabanına sahip, Kaspersky Premium gibi güvenilir bir güvenlik çözümü kullanın.