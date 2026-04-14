CHP'li İzmir Büyükşehir'in dolandırdığı vatandaşlar konuştu! "15 yıl geçti evler yok"

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca, İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan İZBETON A.Ş. üzerinden yapılan usulsüzlüklere ilişkin soruşturma başlatıldı. Başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri tamamlandı ve şüpheliler adliyeye sevk edildi. İzmir Belediyesi'nin, İZBETON A.Ş. üzerinden Gaziemir ilçesindeki "Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı Projeleri" çerçevesinde "Sınırlı Sorumlu İş İnsanları Gaziemir Yapı Kooperatifi" aracılığıyla menfaat teminine ilişkin, "zimmet", "nitelikli dolandırıcılık", "resmi belgede sahtecilik" ve "denetim görevinin ihmali" suçlarına ilişkin soruşturmada, kooperatif yeni yönetim kurulunun şikayet dilekçesi, mağdur beyanları ve bilirkişi raporları esas alınmak suretiyle, suç tarihlerinde İZBETON A.Ş. yetkilileri, kooperatif yönetim kurulu üyeleri ve denetim kurulu üyeleri oldukları tespit edilen 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, jandarma ekiplerince 9 Nisan'da düzenlenen operasyonda şüphelilerden 9'u yakalanmış, 1'inin yurt dışında olduğu belirlenmişti. Şüpheliler arasında bulunan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da Ankara'da gözaltına alınmıştı ve tutuklanmıştı. Erkol'un, kooperatif yönetiminde 2022-2024 yılları arasında aktif görev aldığı, ihale/teklif süreçlerinde bağlantı iddialarıyla anılan ve mali usulsüzlük şüphesi bulunan dönemlerin tamamına yakınında yönetim sorumluluğu taşıyan isimler arasında bulunduğu, oğluna ait şirketin kooperatife teklif veren firmalar arasında bulunduğu iddiasının da soruşturma dosyasında yer aldığı öğrenilmişti.

Çok sayıda mağdur var

İzmir Belediyesi'nin Gaziemir ilçesinin yanı sıra Karabağlar ilçesinde de başlattığı konut projeleri ilerlemediği için evlerine kavuşamayan hak sahiplerinin mağduriyeti devam ediyor. 2011'de Karabağlar ilçesindeki Uzundere ve Yurdoğlu mahallelerinde başlattığı kentsel dönüşüm projesinin 3. ve 4. etap hak sahipleri, inşaatların yarım kalması nedeniyle konutlarına kavuşamadı. Bu kapsamda İhlas Haber Ajansı'na (İHA) özel açıklamalarda bulunan Eray Uslu ve Onur Küçük, projenin yılan hikayesine döndüğünü belirterek CHP'li İzmir Belediyesi'nin 15 yıldır evlerini teslim etmediklerini belirtti.

15 yıl geçti...

CHP'li İzmir Belediyesi'nin 15 yıl önce kendilerine imkan sunduğu evleri yapmadıklarını, 15 yıldır sürekli olarak kandırıldıklarını belirten Uzundere Kentsel Dönüşüm Platformu Sözcüsü Eray Uslu, "Yıllardır yılan hikayesine dönen bu projenin yapımı için hala elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Çünkü biz 15 yıl önce İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Cumhuriyet Halk Partisi'nin prestij projesine destek vererek evlerimizin yapılması için bu konuda kendilerinden destek istedik. Ama ne var ki 15 yıl geçmesine rağmen hala biz kendi evlerimize kavuşamadık. Bugün gelmiş olduğumuz noktada ise CHP Ankara İl Başkanı'nın tutuklanması, daha önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in tutuklanması, il başkanların tutuklanmasıyla birlikte süreç çıkılmaz bir hale geldi. Bizler bugün kentsel dönüşümün tapu sahipleri mağdurları olarak yıllardır çekmiş olduğumuz şeyi dile getirmemize rağmen, bugün CHP'den hiçbir şekilde destek görmedik. Bugün yeni kurulan kooperatif modeliyle mağdurları sayısı gün geçtikçe daha çok artıyor. Bizler yapılmayan, yılan hikayesine dönen bu işin bir an önce tamamlanmasını ve kendi evlerimize kavuşmamızı istiyoruz" diye konuştu.

Bu işi bitireceklerini söylediler

Uslu, zamanında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştüğünü, kendilerine söz verdiklerini, fakat hiçbir yol kat etmediklerini dile getirerek, "Daha önceki CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'yla görüşmemize istinaden, daha önceki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer döneminde İzmir'de bu işin kooperatif modeliyle ele alınıp bitireceklerini söylediler. Ne var ki Tunç Bey'in siyasi ömrü, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na yetmedi. Yeni gelen belediye başkanı ise siyasi çıkarlar uğruna, bir rant uğruna ya da siyasi çekişmelerden dolayı Tunç Bey'i Cumhuriyet Başsavcılığı'na şikayet etti ve şu anda cezaevinde olmasının tek sebebidir. Biz bunu böyle görüyoruz ama bizler diyoruz ki siyasi çekişmelerden uzak bir vatandaş olarak, bizleri bunlardan uzak tutup tapu sahibi olmuş olduğumuz evlerin bir an önce yapmalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kar topu çığ gibi büyüyecek

Kooperatif kanununa göre İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve İZBETON A.Ş.'nin suç işlediğini vurgulayan mağdur Onur Küçük ise, "Bu kar topu, çığ gibi büyüyecek. Burada akçeli işler var. Burada 6 tane kooperatif var. Her kooperatifin kendine göre bir yapısı var. Kooperatif kanununa göre burada suç işlenmiş. Bir an önce buradaki krizi yönetmemiz lazım. Bir an önce inşaatların başlaması lazım. Esas sorun buradaki insanların yüzde 80'inin CHP seçmeni olması. Bu durumu WhatsApp'tan birçok kişiye bildirdim. Ama bir sonuç alamadım. Siyasiler, ‘İZBETON'a git, İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle görüş' gibi sürekli böyle başından savma taktiği uyguladılar. Hatta birçoğu da beni tanır. Orada bu durumu da anlattım. İçeri alınan CHP Ankara İl Başkanı Ümit Erkol da oradaydı. Sürekli bir oyalama taktiği, bir kurtulma, bir sıyrılma gibi zaman kazanmaya çalıştığını hissettim. En son tekrar genel merkeze gittim. ‘Bakın dedim burada büyük maraz doğacak. Bu kar topu, çığ gibi büyüyecek. Siz siyasi olabilirsiniz, biz de vatandaşız. Biz sizi seçtik' dedim. Sonuç alınmayınca İzmir'deki arkadaşlarla birlikte şikayetler başladı. Ondan sonra Tunç Soyer içeri alındı. Ben de bu süreçte sürekli CHP portal üzerinden genel başkan yardımcılarını ve milletvekillerini darladım. ‘Bakın kriz gitgide büyüyor' dedim. Beni dinlemediler" şeklinde konuştu.