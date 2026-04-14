Ahlak timsali değil, cüzdan avcısı! TikTok'un "yakışıklı" tuzağı milleti böyle düdüklüyor: Tezgah başında mısır, yayında servet avcılığı!

Milletin alın teriyle kazandığı paraları, bir ekran karşısında iki kelam edip "hediye" adı altında toplayan bu yeni nesil türedi fenomen, dijital sömürünün boyutlarını gözler önüne serdi. Tek bir canlı yayında 1 milyon lira kazandığı iddia edilen bu şahıs, emeksiz yemek peşinde koşanların yeni idolü haline getirilirken; "yakışıklılık" maskesi altında yürütülen bu düdükleme operasyonu vicdanları yaraladı.

Batılı turistlerin organize hayranlık oyunu

Rusya’dan, Romanya’dan kalkıp "mısırcı görmeye" gelenlerin aslında bir projenin parçası olup olmadığı tartışılırken, bu durumun Türk aile yapısına ve ahlak anlayışına vurulan bir darbe olduğu ayan beyan ortada. Gençleri üretmek yerine "ekran başında maymunluk yaparak para kazanmaya" teşvik eden bu sistem, toplumsal bir çürümeyi de beraberinde getiriyor.

Bu değirmenin suyu nereden geliyor

Canlı yayınlar sırasında gönderilen sanal hediyelerin boyutu dikkat çekti. İddialara göre bazı izleyicilerin tek seferde binlerce hediye gönderdiği, tek bir yayında elde edilen gelirin ise yaklaşık 1 milyon TL seviyesine ulaştığı öne sürüldü.