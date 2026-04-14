AİHM hırsıza sahip çıkıyor

Buğra Kardan İstanbul

Okuduğu şiir için hapis cezasına mahkûm edilen Tayyip Erdoğan, başörtüsü mazlumu Leyla Şahin Usta ve cuntacı mağduru yazar Abdurrahman Dilipak’la ilgili başvuruları yıllarca sonuçlandırmayan, eli kanlı Demirtaş için jet hızıyla hak ihlali kararı veren ve Gezi finansörü Osman Kavala için tahliye talep eden AİHM’in kantarı yine bozuk tarttı. Taraflı duruşuyla Haçlı Batı’nın hukuksuzluk merkezi gibi çalışan ve Türk yargısını hiçe sayan kararlara imza atan sözde mahkeme, benzeri görülmemiş bir hadsizlik örneği sergileyerek, İstanbul’u ahtapot gibi saran yolsuzluk çetesinin başı Ekrem İmamoğlu için iktidara skandal sorular yöneltti.

SEN YOLSUZLUKTAN MI YANASIN?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan 4 bin sayfalık iddianamede yer alan para kulelerini, rüşvet villalarını, rant dairelerini, şaibeli ihaleleri ve paravan firmaları görmezden gelen AİHM, şu skandal soruları sordu: “Elde somut deliller var mı?”, “iç hukuk yollarını tüketmiş mi?”, “dosyada bulunan deliller, objektif bir gözlemciyi ikna edecek nitelikte midir?”, “makul süre” şartını ihlal etmiş midir?”, “tahliyesinin sağlanmasını mümkün kılan etkili bir başvuru yolu var mıydı?”, “başvurucunun cumhurbaşkanlığı seçimlerine katılımına getirilen kısıtlamalar açısından 1 No’lu Protokol’ün 3. maddesi uygulanabilir midir?” ve “seçimlere aday olma ve seçim sürecine etkili katılım hakkını engellemiş midir?”

İBB’de yaşanan 160 milyar liralık vurgunu ve 24 milyon doların iç edildiğini görmezden gelen AHİM’in, Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğunu sulandırmaya yönelik taraflı sorularını değerlendiren hukukçular ise AİHM’in sicilinin bozuk olduğunu belirttiler. Mazlumlara sahip çıkmayan mahkemenin sıra hainlere ve soygunculara gelince adalet timsali kesildiğini vurguladılar.

KÖTÜ SİCİLİ ORTADA

Akit’e konuşan Avukat Cengiz Ocakçı, şunları söyledi: “AİHM, yine haddini aştı.Hükme bağlanmamış bir davaya karıştı. İmamoğlu’nun tutukluluğuyla ilgili iktidara 6 soru soracak kadar ileri gitti. Bir nevi adalet mekanizmamıza, bağımsızlığımıza darbe vurmaya kalktı. Durun bakalım! Karar verecek olan heyete Cumhurbaşkanı dahil hiçbir makamın yönlendiremeyeceğini unutmayın! Usul bellidir. AİHM’in vereceği karar, iç hukuk yollarının tüketilmesinin ardındandır. Yargılama esnasında AİHM’in iktidara ya da yargıya soru sorması yanlıştır. Öyle anlaşılıyor ki AİHM, adaletten yanaymış gibi görünerek, ‘Size hükmederim. Sizi sorgularım. Bağımsız yargınızı yönlendiririm’ demektedir. AİHM, haddini bilmelidir. Tabii Demirtaş, Kavala gibi isimler için ihlal kararları veren AİHM’in İmamoğlu hassasiyeti şaşırtmamıştır. ‘Ben Türkiye’nin değil de İngiltere’nin ve Avrupa’nın temsilcisiyim’ diyen birini bu yapılanmanın müdafaa etmesi doğaldır. Haksız kararları, hukuksuzlukları belleklerde olan AİHM’in iktidara İmamoğlu ya da başka biri için soru yollaması akla ziyandır. Sabıkası kabarık olan bu yapılanmanın 28 Şubat mazlumlarıyla ilgili hükümleri hafızalardadır. Leyla Şahin, Erdoğan kararları akıllardadır. Müslümanlar başvurunca kılını kıpırdatmayan AİHM’in Demirtaş, Kavala ve nihayetinde İmamoğlu’nun avukatlığına soyunması skandaldır. Davada daha ifadeler bile tamamlanmadı. Ne bu acele! Gayen yargıyı kontrol etmek mi? Ey AİHM, ayağını denk al! Türkiye’nin müstemleke ülkesi olmadığını anla!”

KANUNLARIMIZI DA BİLMİYOR

Avukat Cem Kaya da şunları ifade etti: “AİHM’in dün de bugün de takındığı tavırları biliyoruz. Şu anda Kavala ve İmamoğlu’nu müdafaa eden bu mahkemenin 28 Şubat döneminde mütedeyyinlerin başvurularını tek tek reddettiği malum. İyi bir karnesi bulunmayan AİHM’in İmamoğlu için yolladığı soruların da objektif, hukuki temelden yoksun olduğu aşikâr. Bu soruların siyasi saiklerle kaleme alındığı kati. İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanı adaylığıyla ilintili bir soru dikkat çekici. Yani 6271 sayılı Cumhurbaşkanı Seçimi Kanunu’nun 6’ncı maddesi sarih. Buna gore diploması iptal edilmiş bir şahsın aday olması mümkün değil. Dolayısıyla İmamoğlu’nun aday olup olamayacağını soran AİHM’in kanunlarımızı bilmediği muhakkak. Hâl böyle olup İmamoğlu’nu böyle bir soruya muhatap edilmesi adalet sistemimize de saygısızlıktır. Aday olma şartını karşılamayan İmamoğlu’yla alâkalı böyle bir sual yöneltilemez. Çünkü seçilme yeterliliği olmadığı kuşkusuzdur. İmamoğlu’nun yargılandığı yolsuzluk davası yakından takip edilmektedir. İtiraflar, deliller ortaya dökülmektedir. Buna rağmen AİHM’in İmamoğlu’nun tutukluluk kararının siyasi saiklerle alınıp alınmadığını sorması manidardır. Şu anda AİHM’in durumu vahim. Avrupalı ülkelerce bile mahkemenin Türk azınlıklarıyla ilgili kararlarına uyulmadığı malum. Bu AİHM’in tartışmalı adımları, kararları çok da dert edilmemeli.”