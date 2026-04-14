Gazi Şehir’den bir lezzet mührü daha! Leblebili kıtır helva tescillendi
Gazi Şehir'den bir lezzet mührü daha! Leblebili kıtır helva tescillendi

Dünya gastronomi mirasının parlayan yıldızı Gaziantep, mutfak kültüründeki eşsiz hazinelerini tescillemeye devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, kentin köklü lezzetlerinden ‘Gaziantep Leblebili Kıtır Helva’ coğrafi işaret tescili aldı. Bu son hamleyle birlikte tescilli ürün sayısını 109’a çıkaran Gazi şehir, Türkiye’deki liderliğini açık ara farkla sürdürerek ‘Lezzetin Başkenti’ unvanını bir kez daha perçinledi.

Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından yaklaşık bir yıl süren kapsamlı bir çalışmanın ardından koruma altına alınan Leblebili Kıtır Helva, kentin gastronomi envanterine değer katan son halka oldu. Ustalık ve sabır isteyen üretim süreciyle dikkat çeken bu geleneksel lezzet, sadece bir atıştırmalık değil, aynı zamanda Gaziantep’in misafirperverlik kültürünün önemli bir sembolü olarak tescillenmiş oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, kentin köklü mutfak miraslarından biri olan Gaziantep Leblebili Kıtır Helva coğrafi işaret tescili alındı. Mutfağıyla uluslararası üne kavuşan Gaziantep, yeni tescille birlikte 109 coğrafi işaretli ürün ile Türkiye’deki liderliğini sürdürüyor. Gaziantep mutfağının geleneksel lezzetlerinden Gaziantep Leblebili Kıtır Helva, Büyükşehir Belediyesi Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı’nın yürüttüğü yaklaşık 1 yıllık kapsamlı çalışmanın ardından tescillendi. Kent kültüründe uzun yıllardır önemli bir yere sahip olan Gaziantep Leblebili Kıtır Helva, genellikle atıştırmalık olarak tüketilmesinin yanı sıra, özellikle misafir ağırlamalarında çay ve kahve ikramlarının yanında sunuluyor. Ayrıca hediyelik olarak da tercih edilen ürün, festival, bayram ve özel günlerde yoğun ilgi görüyor.

Üretimi ustalık ve sabır gerektiriyor! Gaziantep’te uzun yıllardır üretilen ve ustalık gerektiren üretim süreciyle kentin gastronomi mirasına değer katmayı sürdüren ürün, susam, leblebi, beyaz şeker, su, çöven ekstraktı ve asitlik düzenleyici limon tuzu kullanılarak hazırlanıyor. Kendine özgü üretim tekniğiyle dikkat çeken Gaziantep Leblebili Kıtır Helva, geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor. Kısmen sert ve kırılgan yapısıyla öne çıkan ürün, leblebi ve susam taneleriyle zenginleştirilmiş beyaz krem tonlarındaki görünümüyle dikkat çekiyor.

Ürün, leblebi, susam ve şeker aromasıyla karakterize edilirken, yabancı tat ve koku içermemesi sayesinde özgünlüğünü koruyor. Gazi şehir coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye liderliğini sürdürüyor!

Mutfağıyla uluslararası üne kavuşan Gaziantep, yeni tescille birlikte 109 coğrafi işaretli ürün ile Türkiye’deki liderliğini sürdürüyor.

Araban Sarımsağı, Antep Baklavası, Menengiç Kahvesi, Antep Fıstık Ezmesi ve Gaziantep Lahmacunu Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili almaya hak kazandı. Katma değeri ve istihdamı artırmak amacıyla Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının iş birliğiyle Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Tescili çalışmaları devam ediyor.

Oğuzeli Nar Ekşisi, Antep Muskası, Antep Bulguru, Nizip Nanesi ve Nizip Mızar Havucu’nun tescil süreçleri sürdürülüyor. Sürdürülebilir Tarım ve Kırsal Kalkınma Daire Başkanlığı tarafından, Gaziantep’e özgü yöresel ve kültürel değerlerin tescillenerek korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla coğrafi işaret ve markalaşma projeleri hazırlanıyor. Ürünlerin tanıtımını artırmak ve bilinirliğini güçlendirmek amacıyla yurt içi ve yurt dışı etkinliklere katılım sağlanıyor. Ayrıca Gaziantep’te coğrafi işaret tescili üzerine çalışma yürüten diğer kamu kurum ve kuruluşlarının koordinasyonu da yine aynı daire başkanlığı tarafından sistemli şekilde yürütülüyor.

