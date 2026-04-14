Gazi Şehir’den bir lezzet mührü daha! Leblebili kıtır helva tescillendi
Dünya gastronomi mirasının parlayan yıldızı Gaziantep, mutfak kültüründeki eşsiz hazinelerini tescillemeye devam ediyor. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü titiz çalışmalar sonucunda, kentin köklü lezzetlerinden ‘Gaziantep Leblebili Kıtır Helva’ coğrafi işaret tescili aldı. Bu son hamleyle birlikte tescilli ürün sayısını 109’a çıkaran Gazi şehir, Türkiye’deki liderliğini açık ara farkla sürdürerek ‘Lezzetin Başkenti’ unvanını bir kez daha perçinledi.