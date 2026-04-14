Şanlıurfa'daki saldırıya dair İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Saldırgan intihar etti
Gündem

Şanlıurfa'daki saldırıya dair İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Saldırgan intihar etti

Şanlıurfa'daki saldırıya dair İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama: Saldırgan intihar etti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde bir liseye saldırı düzenleyen ve 16 kişiyi yaralan saldırgana ilişkin İçişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’da bir liseye gerçekleştirilen silahlı saldırıda, ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisinin yaralandığını duyurdu.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa’da bir liseye yapılan saldırı hakkında açıklama yayınlayarak 16 kişinin yaralandığını duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

 

"Şanlıurfa ili Siverek ilçesinde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde bugün sabah saatlerinde, 2007 doğumlu ve okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen Ö.K. tarafından silahlı saldırı gerçekleştirilmiştir. Saldırıda ilk belirlemelere göre 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis, 1 kantin işletmecisi vatandaşımız yaralanmış olup, yaralılarımız Siverek Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Saldırıyı pompalı tüfekle gerçekleştiren şahıs, olayın ardından aynı silahla intihar etmiştir. Olayla ilgili olarak güvenlik birimlerimiz tarafından geniş çaplı inceleme başlatılmış olup, gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz."

Saldırganın ismi Ömer Ket

Öte yandan Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde lisede 16 kişinin yaralandığı olayda saldırganın 19 yaşındaki Ömer Ket olduğu öğrenildi.

Hasan Çelebi Mahallesi’nde bulunan Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne yapılan silahlı saldırıda 4 öğretmen 1 polis ve bir kantin işletmecisi ile 10 öğrenci yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirenin okulun eski öğrencisi 19 yaşındaki Ömer Ket olduğu öğrenildi. Ömer Ket saldırının ardından intihar etmişti.

VATANDAŞ!

BİREYSEL SİLAHLANMAYA YILLARCA HAYIR DEDİK !NİYEYDİ BUNLAR İŞTE BU DURMA DÜŞMAYELİM DİYE ..ARTIK SUÇLUD BİR MAKTULE DÖNÜŞÜP HAYATINA SON VERİYOR...YANİ...SİLAH ,BIÇAĞADA BENZEMEZ BİR ÇOK KİŞİYİ KATLEDER..! DEVLETİN BİREYSEL SİLAHLANMAYA DUR DEMESİ LAZIM...

Son Söz

Artık herkeste bir silah var. Her önüne gelen adam vuruyor. Silah taşımanın cezasın ağırlaştırlmalıdır
