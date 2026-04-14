Tanju Umre işine girecekmiş!

HABER MERKEZİ

Sözde burs adı altında kentteki marketlerden haraç toplayarak zimmetine geçirdiği için tutuklanan CHP’li Özcan’ın, vatandaşların dişinden tırnağından artırdığı Hac ve Umre parasına da göz diktiği ortaya çıktı.

DİN TÜCCARI ÇIKTI

Burs ve kurban paralarını iç eden Özcan’ın Umreden döner dönmez yaptığı açıklamada, CHP’li Bolu Belediyesine bağlı Boluyuseviyorum (BOLSEV) Vakfı ile vatandaşa uygun fiyatlı Hac ve Umre imkânı sağlayacaklarını duyurduğu öğrenildi. İçkiyi bıraktığını söyleyerek sözde arınmak amacıyla gittiği kutsal topraklardan döner dönmez 18 Aralık 2025’te kameralar karşısına geçen Özcan’ın burada yaptığı açıklamada; “Yaradanın gücünü orada iliklerinize kadar görüyorsunuz. Benim umduğumdan daha farklı, çok daha iyi geldi bana. Allah herkese nasip etsin” diyerek, Bolu halkına ucuz Umre ve Hac sözünü verdiği belirlendi. Takıyyede sınır tanımayan ve vatandaşın helal parasına çökme planını “müjde” diye yutturan CHP’li Özcan’ın; “Bolu halkı için sürpriz bir hazırlığımız var. BOLSEV Vakfı aracılığıyla vatandaşlarımızı daha uygun koşullarda kutsal topraklara götürmek istiyoruz. Bunu hayata geçirebilirsek çok güzel olacak” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

KURBANI İTİRAF ETMİŞTİ

Kutsal toprak hasreti çeken binlerce Bolulunun cebine göz diken Özcan’ın Hac ve Umre kampanyası, akıllara kurban bağışlarını toplayan BolSev’in yönetim Kurulu Üyesi Ali Sarıyıldız soruşturma kapsamında yaptığı pişkin savunmasını getirdi. Sarıyıldız, savcılıkta verdiği savunmasında; “Biz bu bağışı toplarken, esasında kurban kesmek için değil, öğrencilere burs vermek için bağış toplamayı amaçlamıştık” diyerek, amaçlarının ibadet değil para kazanmak olduğunu açıkça itiraf etmişti.