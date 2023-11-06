TürkiyeninHuzuru'nu sağlamaya kararlı: Bakan Yerlikaya'nın, yeni hedefi belli oldu

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, suçlularla mücadele ve asayiş konularındaki başarılarının ardından şimdi de kurumların hesap verebilirlik, şeffaflık ve hukukun üstünlüğü gibi konuları içeren toplantılar düzenliyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği sosyal medya paylaşımında toplantıyla ilgili şu ifadeleri kullandıi:

ŞEFFAFLIK, HESAP VEREBİLİRLİK VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ

“Sayıştay Başkanımız Sayın Metin Yener’in de başlangıç bölümünde yer aldığı, Bakan Yardımcılarımız, Jandarma Genel Komutanımız, Emniyet Genel Müdürümüz, Sahil Güvenlik Komutanımız ve ilgili birim yöneticilerimizin katılımıyla, “Kurum yönetiminde hesap verebilirlik, saydamlık, katılımcılık, eşitlik, adil olmak, tutarlılık, hukukun üstünlüğü ve bilimsellik konularında değerlendirme toplantımızı” gerçekleştirdik."

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