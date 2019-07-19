0553 313 94 23

Türkiye’nin yurtdışı varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı

2019 yılıMayıs sonu itibarıyla Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında artışla 239,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 5,8 oranında azalışla 562,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

19 Temmuz 2019 Cuma 10:13
Türkiye’nin yurtdışı varlıkları arttı, yükümlülükleri azaldı

2019 yılıMayıs sonu itibarıyla Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında artışla 239,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 5,8 oranında azalışla 562,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB),2019 yılı Mayıs ayı Uluslararası Yatırım Pozisyonu verisini açıkladı. Buna göre, Mayıs sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,4 oranında artışla 239,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 5,8 oranında azalışla 562,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.


Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda eksi 367,9 milyar dolar iken 2019 Mayıssonunda eksi 323,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,8 oranında artışla 95,6 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 6,7 oranında artışla 94,7 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10,6 oranında artışla 49,4 milyar dolar oldu.


Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 17,8 oranında azalışla 117,9 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti.


Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,1 oranında azalışla 134,6 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 11,2 oranında azalışla 26,4 milyar dolar olurken, yurtdışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 30,7 oranında azalışla 12,8 milyar dolar, Hazine’nin tahvil stoku (yurtiçi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,3 artışla 50,8 milyar Dolar seviyesinde gerçekleşti.


Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,1 oranında azalarak 309,7 milyar dolar oldu. Yurtdışı yerleşiklerin yurtiçi yerleşik bankalardaki Yabancı Para mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,3 oranında artarak 32,5 milyar dolar olurken, TL mevduatı yüzde 5,3 oranında azalarak 13,3 milyar dolar oldu.


Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,6 oranında azalarak 76,1 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,3 oranında azalarak 102,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar/TL 5,6320 seviyelerinden işlem görüyor
    1. Dolar/TL 5,6320 seviyelerinden işlem..
    2. Mersin'de iki grup arasında silahlı..
    3. Borsa güne yükselişle başladı
    4. (Özel) Selde kaybolan köpeği yüzerek..
    5. Honda'dan temmuz ayına özel fırsatlar
    6. Kocayayla’da trafik düzenlemesi
    7. Başkan Palancıoğlu Kentsel Dönüşüm..
    8. Açık hava müzesi Amasya’nın 2019 yılı..
    9. Türk takımı, klavye şampiyonasından 10..
    10. Merkezi yönetimin 2018’de AR-GE’ye..
    11. 16 yaşındaki genç kendini astı
    12. Dünyanın en iyi 10 Four Seasons..
    13. Sel bölgesinde yaralar sarılıyor
    14. 6 ayda trafik kazalarında bin 53 kişi..
    15. FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri..
    16. KDK'den "atama" tavsiyesi
    17. Kilis’te kan bağışı kampanyasına..
    18. Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira..
    19. (Özel) Asırlık saat parçalarından..
    20. Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı
    21. Eşiyle tartıştı, kayın babası..
    22. ING’den müşterilerine ATM kolaylığı
    23. Kurulan-kapanan şirketler (2)
    24. Kurulan ve kapanan şirket..
    25. Hanımlar Lokali üyeleri maharetlerini..
    26. Asya borsaları
    27. Çantası çalınan genç kız kapkaççıyı..
    28. GÜNCELLEME - Afganistan'da Kabil..
    29. (Özel) Balıkesir’den Çin’e uzanan..
    30. Türk Telekom personel alımı İŞKUR iş..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?