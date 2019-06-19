0553 313 94 23

Türkiye’nin yerli ve milli patatesi "Nahita" dünyaya açıldı

Türkiye’nin yerli ve milli patatesi nahita Adana’da hasat edildi.

19 Haziran 2019 Çarşamba 15:10
Türkiye’nin yerli ve milli patatesi "Nahita" dünyaya açıldı

Türkiye’nin yerli ve milli patatesi nahita Adana’da hasat edildi. Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, yerli ve milli patatesi çeşidi ’nahita’nın uluslararası platformda 16 ülkeden gelen firmalara tanıtıldığını belirterek, “Sertifikasyon işlemleri bittikten sonra nahita hem çiftçilerimizle buluşacak hem sofralarımızda göreceğiz. Hem de yurt dışına ihracatı gerçekleşecek” dedi.


Adana’daki hasat etkinliğine Hollanda, Fransa, Almanya, İngiltere, Bangladeş, Pakistan, Çin, Hindistan, Filistin gibi pek çok ülkeden de katılımcılar gelerek nahita çeşidini inceledi. Bu sayede yurt dışından gelen katılımcılar yerli ve milli çeşidi diğer çeşitlerle kıyaslama şansı buldu.



"Yerli ve milli patates ihraç edilecek"


Niğde Patates Araştırma Enstitüsü Müdürü Uğur Pırlak, 2005 yılından beri yürütülen çalışmalar neticesinde şu anda 10 tane yerli ve milli patates çeşidini ülke tarıma kazandıklarını belirterek, “Sadece bunu yapmakla kalmadık aynı zamanda bu çeşitlerden 6 tanesinin de ülkemizde ilk defa satışını ve özel sektöre devrini gerçekleştik. Nahita da satışını gerçekleştirdiğimiz ilk yerli ve milli çeşidimiz. Şu an ilk defa turfanda üretim merkezi Adana’da hasadı yapılıyor. Nahita ismini de Niğde’nin antik çağlardaki isminden almaktadır. Erkenci bir çeşit olup yüksek verimli bölgemize uygun adaptasyon kabiliyeti yüksek bir çeşittir. Nahita Adana’da ilk defa hasat ediliyor ve uluslararası platformda bu ürünün 16 ülkeden gelen firmalara tanıtımı gerçekleştirildi. Bu aşamadan sonra satın alınan firma tarafından Sivas’ta tohumluk ve sertifikasyon işlemleri devam ediyor. Sertifikasyon işlemleri bittikten sonra bu çeşidimiz hem çiftçilerimizle buluşacak hem de sofralarımızda göreceğiz. Hem de yurt dışına ihracatı gerçekleşecek” diye konuştu.



“Türkiye patateste dünyada söz sahibi"


Pırlak, 2023 yılı itibariyle nahita çeşidinin Türk çiftçilerin elinde olacağını sertifikasyon sürecinin o zaman tamamlanacağını bildirerek, “Yıllardan beri yerli ve milli çeşidimiz bulunmazken geliştirdiğimiz çeşit şu anda uluslararası platformda oldukça rağbet görüyor. Türkiye ve enstitümüz için bunu gurur tablosu olarak görüyoruz. Artık Türkiye de patates ve patates tohumu üretiminde dünyada söz sahibi ülkelerden biridir” dedi.


Nahitanın satışının gerçekleştiği firmanın Genel Müdürü Ekrem Suad Sadak ise, nahitanın Türkiye’de analizini yaptıktan sonra başka ülkelere pazarlamaya karar verdiklerini vurgulayarak, “Bunu da şu an burada bütün misafirlerimize gösteriyoruz. Baya da beğendiler. Bundan sonra deneme aşamasına geçeceğiz. O ülkelerde deneyecekler. Güzel, verimli, istedikleri gibi bir ürün çıkarsa tohumunu bundan sonra Türkiye’den sağlayacağız. Dünyada çok yabancı şirket var bunların çok güzel ürünleri var. Nahitanın da ürün kalitesi yüksek. Biz nahitanın özelliklerini ön plana çıkaracağız” şeklinde konuştu.


Nahitayı incelemeye gelen Hollandalı bir firma temsilcisi Jan van Hoogen da farklı ülkelerden de çok insanla beraber çalıştıklarını bundan sonra da böyle desteklemeler vereceklerini, böyle güzel çeşitleri inceledikten sonra nahitayı çok beğendiklerini ifade etti.


Adana’ya 16 ülkeden gelen yabancı firmalar da hasat edilen nahitayı ve diğer çeşitleri inceleyip, bilgiler aldı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Haziran 2019 Çarşamba 15:10
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Festival için geri sayım başladı
    1. Festival için geri sayım başladı
    2. Gültekin: "İstanbul Binali Yıldırım..
    3. Endonezya’dan Mursi için taziye mesajı!
    4. Bakan Ersoy, Tekfur Sarayı ile Anemas..
    5. Potada Fenerbahçe Beko'ya 2 maç ceza
    6. Sarımsağın sap ve kabuklarında..
    7. ’Emek ve Adalet Yürüyüşü’nde otobüs..
    8. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    9. Engelli annelerinden el sanatları..
    10. Futbol: UEFA Avrupa Ligi
    11. 30 ilde FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
    12. Aydın’da sağanak yağış hayatı olumsuz..
    13. ALTİD Başkanı Sili: "Turistlerin yakın..
    14. Kayısı bahçesinde haşhaş ele geçirildi
    15. Başkan Bıyık’tan hayırsever..
    16. Motosiklet sürücüsünün fırladığı kaza..
    17. “Hayat boyu öğrenme günleri” 21..
    18. Nihat Zeybekci Kongre ve Kültür..
    19. İSG sonuçları açıklandı! ÖSYM İSG..
    20. Galatasaray’dan Ali Koç’a cevap
    21. Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı
    22. GAÜN Hastanesi’nde “Fakülte..
    23. Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine..
    24. Şehit Komiser Yardımcı Şükrü Can..
    25. Katar'dan Gazze'deki 60 bin aileye..
    26. Körfez’de metruk binalar yıkılıyor
    27. Lastiklerine ateş edildi, yaya olarak..
    28. Kartal Belediyesi ilaçlama..
    29. Konyaaltı Belediyesi Karne Şenliği..
    30. Mersin’de 22 adrese kumar operasyonu
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Bakan Soylu'dan İmamoğlu'nun 20 lira örneğine sert cevap!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Küçükkaya tarihi buluşmada kimin daha iyi olduğunu açıkladı!
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Mansur Yavaş hakkındaki davada mahkeme soruşturma açılmasını istedi
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    Eski Cumhurbaşkanı gözyaşlarını tutamadı... Duygu dolu 'Mursi' mesajı
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler
    "AK Parti'ye ders vereceğiz" dediler, böyle oldu! Muhafazakar vatandaşlar için şok sözler

    Günün Karikatürü

    19 Haziran 2019
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    İhvan'dan kan donduran 'Mursi' iddiası!
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu
    Görüntüleri ortaya çıktı! İmamoğlu ve Küçükkaya yayın öncesi otelde buluştu