  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif
Gündem

Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rus devlet sanayi şirketi Rostech çatısı altında faaliyet gösteren gaz türbinli motor üreticisi ODK-Klimov’un CEO’su Aleksandr Vatagin, MİG-35 tipi savaş uçaklarında kullanılan "Klimov RD-33MK" motorlarının özellikleri bakımından Türkiye'nin geliştirdiği yerli savaş uçağı MMU ile uyumlu olduğunu söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-09 17:18:00 -
Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri bahane edilerek F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığı ABD tarafından askıya alınan Türkiye, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Milli Muharip Uçak (MMU) projesindeki çalışmalarına hız verdi. Bu gelişme sonrası Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya'nın önde gelen gaz türbinli motor üreticilerinden ODK-Klimov şirketinin CEO'su Aleksandr Vatagin, MİG-35 tipi savaş uçaklarında kullanılan "Klimov RD-33MK" motorlarının Türkiye tarafından geliştirilen MMU'ya entegre edilebileceğini söyledi.

"Klimov RD-33" motorlarının MMU'ya uygun olduğunu ve bu konuda Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını dile getiren Vatagin, "Türkiye bu uyumluluğa büyük ilgi gösteriyor. Onlar çoktandır kendi savaş uçağını inşa etmek istiyor. Gördüklerimiz ve elimizdeki bilgiler, tam da böyle itiş gücüne ihtiyaç duydukları yönünde. MiG-35 motorları, Türkiye'nin geliştirdiği savaş uçağına uygun olur" ifadelerini kullandı.

Yerli SOM-J füzesi Akıncı İHA ve MMU'yu bekliyor
Yerli SOM-J füzesi Akıncı İHA ve MMU'yu bekliyor

Teknoloji

Yerli SOM-J füzesi Akıncı İHA ve MMU'yu bekliyor

Göklerde yeni dönemin başlangıcı olacak! Milli Muharip Uçak'tan Akıncı TİHA'ya yeşil ışık
Göklerde yeni dönemin başlangıcı olacak! Milli Muharip Uçak'tan Akıncı TİHA'ya yeşil ışık

Teknoloji

Göklerde yeni dönemin başlangıcı olacak! Milli Muharip Uçak'tan Akıncı TİHA'ya yeşil ışık

F-35'e üretim yapan Türk firmaların tecrübesi MMU'ya aktarılacak
F-35'e üretim yapan Türk firmaların tecrübesi MMU'ya aktarılacak

Teknoloji

F-35'e üretim yapan Türk firmaların tecrübesi MMU'ya aktarılacak

TUSAŞ'tan kritik hamle: Milli Muharip Uçak'ta görev alacak
TUSAŞ'tan kritik hamle: Milli Muharip Uçak'ta görev alacak

Teknoloji

TUSAŞ'tan kritik hamle: Milli Muharip Uçak'ta görev alacak

İsmail Demir: F-35 olmazsa tek seçeneğimiz kalıyor
İsmail Demir: F-35 olmazsa tek seçeneğimiz kalıyor

Teknoloji

İsmail Demir: F-35 olmazsa tek seçeneğimiz kalıyor

TUSAŞ'tan heyecanlandıran
TUSAŞ'tan heyecanlandıran "Milli Muharip Uçak" paylaşımı

Teknoloji

TUSAŞ'tan heyecanlandıran "Milli Muharip Uçak" paylaşımı

Dünyada çok fazla örneği yok: Test için Türkiye'ye gelecekler
Dünyada çok fazla örneği yok: Test için Türkiye'ye gelecekler

Teknoloji

Dünyada çok fazla örneği yok: Test için Türkiye'ye gelecekler

Türkiye'den o ülkeye
Türkiye'den o ülkeye "Milli Muharip Uçak" mesajı: İş birliğine hazırız

Gündem

Türkiye'den o ülkeye "Milli Muharip Uçak" mesajı: İş birliğine hazırız

HAVELSAN'dan Milli Muharip Uçak açıklaması
HAVELSAN'dan Milli Muharip Uçak açıklaması

Teknoloji

HAVELSAN'dan Milli Muharip Uçak açıklaması

"Milli Muharip Uçak"ta kritik gelişme: O tarihte yerli motorla uçacak

Teknoloji

"Milli Muharip Uçak"ta kritik gelişme: O tarihte yerli motorla uçacak

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

alper

ise yaramaz rus mali, yaptiklari is saglam degl
  • Yanıtla
Fatih Portakal’ın halefinin ilk skandalı patladı! Canlı yayında büyük terbiyesizlik
Medya

Fatih Portakal’ın halefinin ilk skandalı patladı! Canlı yayında büyük terbiyesizlik

Provokatif haberleriyle bilinen FOX Ana Haber’de Fatih Portakal’ın yerine geçen Selçuk Tepeli’nin köprü geçiş ücretlerinden bahsederken kull..
Dehşet verici! Koronaya yakalanan hastanın röntgen görüntüsü ağızları açık bıraktı
Korona Virüs

Dehşet verici! Koronaya yakalanan hastanın röntgen görüntüsü ağızları açık bıraktı

Dr. Alper Eker, korona virüs hastalığına yakalanan kişilerin ciğerlerinde oluşan dehşet veren tahribi bilgisayarlı tomografi görüntüleriyle ..
Selvi'den bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı
Siyaset

Selvi'den bomba iddia! Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu kararı

Gazeteci Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ekrem İmamoğlu’nun Cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığını yazdı...
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı