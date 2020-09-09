Türkiye'nin yerli savaş uçağı için Rusya'dan bomba teklif

Rusya'dan alınan S-400 hava savunma sistemleri bahane edilerek F-35 savaş uçağı programındaki ortaklığı ABD tarafından askıya alınan Türkiye, yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Milli Muharip Uçak (MMU) projesindeki çalışmalarına hız verdi. Bu gelişme sonrası Rusya'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Rusya'nın önde gelen gaz türbinli motor üreticilerinden ODK-Klimov şirketinin CEO'su Aleksandr Vatagin, MİG-35 tipi savaş uçaklarında kullanılan "Klimov RD-33MK" motorlarının Türkiye tarafından geliştirilen MMU'ya entegre edilebileceğini söyledi.

"Klimov RD-33" motorlarının MMU'ya uygun olduğunu ve bu konuda Türkiye ile işbirliğine hazır olduklarını dile getiren Vatagin, "Türkiye bu uyumluluğa büyük ilgi gösteriyor. Onlar çoktandır kendi savaş uçağını inşa etmek istiyor. Gördüklerimiz ve elimizdeki bilgiler, tam da böyle itiş gücüne ihtiyaç duydukları yönünde. MiG-35 motorları, Türkiye'nin geliştirdiği savaş uçağına uygun olur" ifadelerini kullandı.