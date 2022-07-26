  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'a hayran kaldı... Adını listeye yazdırdı
Aktüel

Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'a hayran kaldı... Adını listeye yazdırdı

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'a hayran kaldı. Yıldızhan, yerli otomobili satın alabilmek için ismini listeye yazdırdı.

Yeniakit Publisher
2022-07-26 17:54:00 -
Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'a hayran kaldı... Adını listeye yazdırdı

 

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gün İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir AVM'de görüntülendi. Yemek katında yemek yiyen İzzet Yıldızhan, yerli otomobil TOGG'a olan hayranlığını dile getirdi. Ünlü türkücü, TOGG için ismini listeye yazdırdığını belirtti.

TOGG'a hayran kaldı

Yıldızhan, "Burada yakından inceleme fırsatım oldu. Gerçekten çok başarılı ve çok şık bir araç olmuş. İnşallah en kısa zamanda seri üretime geçer. Ben şimdiden araştırmalara başladım ve ön satış için şimdiden bekliyorum. Çıkar çıkmaz inşallah almayı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23