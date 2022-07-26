Türkiye'nin yerli otomobil TOGG'a hayran kaldı... Adını listeye yazdırdı

Ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, önceki gün İstanbul Beşiktaş'ta bulunan bir AVM'de görüntülendi. Yemek katında yemek yiyen İzzet Yıldızhan, yerli otomobil TOGG'a olan hayranlığını dile getirdi. Ünlü türkücü, TOGG için ismini listeye yazdırdığını belirtti.

TOGG'a hayran kaldı

Yıldızhan, "Burada yakından inceleme fırsatım oldu. Gerçekten çok başarılı ve çok şık bir araç olmuş. İnşallah en kısa zamanda seri üretime geçer. Ben şimdiden araştırmalara başladım ve ön satış için şimdiden bekliyorum. Çıkar çıkmaz inşallah almayı düşünüyorum." açıklamasında bulundu.