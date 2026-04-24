Atatürkçü takılıp TSK’ya ve devlete saldırıyor Ruşen'in adamı FETÖ'cü çıktı

Sosyal medyayı aktif olarak kullanan ve X hesabında “@hakanexlieu” adıyla analizler yazan Hakan Şahin isimli şahsın, FETÖ’cü olduğu için TSK’dan ihraç edilen eski bir asker olduğu ortaya çıktı. Kendisini “Siyaset Bilimi Doktoru” olarak tanıtan, “Türkiye’de Asker, Toplum ve Siyaset” adıyla kitap da yayımlayan Hakan Şahin’in, sosyal medyada askeri konular ve siyasetle ilgili yorumları ön plana çıkıyor. Atatürkçü ve muhalif partilere yakın bir profil sergileyen Şahin’in, sosyal meyadan hükümeti ve TSK’yı eleştiren tweetleri dikkat çekiyor.

15 TEMMUZ SONRASI İHRAÇ EDİLDİ

Kendini askeri konularda uzman gösteren, bazı çevrelerce emekli Kurmay Yarbay olarak tanıtılan Hakan Şahin’in, FETÖ’den ihraç edildiğine dikkat çekiliyor. Açık kaynaklarda Maltepe Askeri Lisesi’nin ardından 1998’de Kara Harp Okulu’ndan, 2009’da da Kara Harp Akademisi’den mezun olduğu belirtilen Hakan Şahin’in, İtalya’da, Kosova’da ve Genelkurmay Başkanlığı’nda görev yaptığı vurgulanıyor. Emekli bir asker gibi gösterilen Hakan Şahin’in askeri çevrelerde ise FETÖ nedeniyle TSK’dan ihraç edildiği hatırlatılıyor.

RUŞEN ÇAKIR MEDYASCOPE’TA KÖŞE YAZARI YAPTI

Serbestiyet isimli haber sitesinde köşe yazarlığı yapan Hakan Şahin’in, 15 Temmuz sonrası sivil-asker ilişkilerinin muhasebesini yapan yazılar yazması dikkatlerden kaçmıyor. Gazeteci Ruşen Çakır’ın keşfederek kendi Youtube kanalındaki yayınlarına davet ettiği, özellikle asker ve siyaset konularında uzman olarak ekrana çıkardığı Hakan Şahin’in, yaptığı yorumlarda inceden inceye hükümeti ve devlet kurumlarını hedef aldığı biliniyor.

Youtube yayınlarıyla da yetinmeyen Ruşen Çakır, Atatürkçü gibi görünen ve FETÖ’den ihraç edildiğini gizleyen Hakan Şahin’e Medyascope isimli haber sitesinde köşe yazarı yaparak, TSK’yı hedef almasına fırsat tanıyor.

İSRAİL’E TEPKİ İÇİN YAPILAN PAYLAŞIMDAN RAHATSIZ OLDU

Hakan Şahin’in sosyal medya hesabından yaptığı yorumlar incelendiğinde ise dikkat çeken detaylar göze çarpıyor. Geçtiğimiz günlerde İsrail Başbakanı ve İsrail Savunma Bakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı tehdit eden tweetler atmış, hemen her kesimden vatandaş ve siyasetçiler bu duruma tepki göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanında durmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı da İsrail’e adeta gözdağı verircesine bir sosyal medya paylaşımı yapmış, Özel Kuvvetler Komutanlığı’nda Cumhurbaşkanı Erdoğan için yapılan bir bir karşılama fotoğrafı yayınlanmıştı. Bakanlık söz konusu fotoğrafı “Buralarda herkesin sözü biz konuşana kadardır. Tarih iyi bilir” sözüyle yayınlamıştı.

Büyük bir beğeni alan, hemen hemen bütün gazete ve televizyonlarda yer bulan bu paylaşımdan Hakan Şahin’in rahatsız olması ise dikkatlerden kaçmadı. Söz konusu paylaşımın üzerine yorum yazan Hakan Şahin, “Türk Silahlı Kuvvetlerinin sosyal medya hesaplarını her kim yönetiyorsa, bugün belirli/dar gruplarca konuşalan bu ‘atarlı-giderli’ ergen (kamyon kasası arkası) dilini terk etmeli ve kendi mutedil, vakur yazılı/sözlü kültürel mirasına sadık kalmalıdır” yorumunu yaptı.

İsrail’in Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı tehdit etmesine tek kelime etmeyen ancak Milli Savunma Bakanlığının İsrail’i susturan paylaşımını eleştirmeye kalkan Hakan Şahin, sosyal medya kullanıcılarından tepki görünce tweeti silip, hesabını kilitledi.

MEHMETÇİĞİ VE TSK’YI ABD’NİN TAŞERONU GİBİ GÖSTERDİ

FETÖ dolayısıyla ihraç edilen Hakan Şahin’in kısa süre önce yaptığı bir paylaşım da yine dikkatlerden kaçmıyor. TSK’nın 13 ülkede 70 binden fazla askeri bulunduğunu konu edinen bir haberi paylaşan Hakan Şahin, söz konusu askerler için “Bu haberdeki verilerin salt Türkiye’nin ulusal çıkarları açısından öte, Barrack’ın Türkiye için kullandığı ‘İkinci Sürüm Osmanlı’ adlandırmasının açıkça ima ettiği şekilde büyük güçlerin bu ülkeye yönelik taşeroncu perspektifi ile birlikte okunmasının doğru olacağı kanaatindeyim” diye yazdı.

Mehmetçiği ve Türk Silahlı Kuvvetlerini ABD’nin taşeronu gibi gösteren bu yorum ise, Hakan Şahin’in isminin 15 Temmuz sonrası FETÖ mensubu olduğu için TSK’dan atıldığı bilgisiyle birlikte okunması gerektiğini akıllara getirdi.