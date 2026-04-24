  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kadın - Aile
8
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bir fincan kahve deyip geçmeyin... Kahve tüketmeyi bıraktığınızda saçınıza neler olur?

Kahve tüketmeyi bıraktığınızda saçınıza neler olur sorusunun cevabı çok konuşulan konular arasına girdi.

#1
Bir fincan kahvenin sabahları yataktan kalkmanıza yardımcı olmaktan çok daha fazlasını yapabileceğini biliyor muydunuz?

#2
1. Saçınızın uzaması yavaşlayabilir Saçlarınızı daha hızlı uzatmaya çalışıyorsanız, günde bir fincan kahve içmek aradığınız çözüm olabilir! Kafein, saç dökülmesine neden olabilecek bir hormon olan dihidrotestosterona karşı savaşır. Ayrıca saç hücrelerinin aktif büyüme aşamasındayken saça yardımcı olan daha organik bileşikler üretmesine yardımcı olur.

#3
2. Saçınız parlaklığını kaybedebilir Birçok sağlık yararının yanı sıra kahve içmek; cansız saçlara yeni bir soluk getirebilir. Kafein kan dolaşımını arttırdığı için besinlerin saç köklerine iletilmesine yardımcı olarak saç tellerinizi parlaklaştırır.

#4
3. Saçlarınız daha kırılgan hale gelebilir Kahve içmek, saç derisindeki kan akışını artırır.

#5
Bu durum saç köklerinin zayıflamasını önleyerek saç dökülmesini engeller ve saçınızı daha pürüzsüz ve güçlü hale getirir.

#6
4. Saçlarınız hacimsiz hale gelebilir Kafein içeren çoğu saç bakım ürünü sadece saçın daha dolgun görünmesini sağlarken, kahve içmek bileşenin saç köklerine ulaşmasına yardımcı olur. Kafein kan akışını iyileştirdiği için saçların daha güçlü ve dolgun olmasına da yardımcı olur.

#7
5. Şekil vermek zorlaşabilir Saçınızın dokusu temel olarak genetik faktörler tarafından belirlense de yeme ve içme alışkanlıklarınız da saçınızın kalitesini etkileyebilir. Kafein, saçı daha güçlü ve parlak hale getirmenin yanı sıra, asi saçları evcilleştirmenize de yardımcı olur. Saç kökleri yeterli miktarda temel vitamin ve besin aldığında daha yumuşak ve daha kolay yönetilebilir hale gelir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rüşvet çarkının merkezindeki isim etkin pişmanlığa başvurdu! Manavgat’ta itiraf fırtınası
Siyaset

Rüşvet çarkının merkezindeki isim etkin pişmanlığa başvurdu! Manavgat’ta itiraf fırtınası

Tutuklu imar kontrol müdürünün etkin pişmanlık ifadesi Manavgat Belediyesi’nde yıllarca işleyen rüşvet düzenini ortaya çıkardı...
Mehtere sırtını dönen CHP’lilere tepki: Bu kadar mı tükendiniz?
Gündem

Mehtere sırtını dönen CHP’lilere tepki: Bu kadar mı tükendiniz?

AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan, Gaziantep'teki 23 Nisan töreninde CHP'li Vakkas Açar ve beraberindeki grubun, çocuk mehteran takı..
Dünya onu konuştu! Karlıova'ya ilçe başkanı atandı, dünyaca ünlü oldu!
Gündem

Dünya onu konuştu! Karlıova'ya ilçe başkanı atandı, dünyaca ünlü oldu!

Türk siyasetçi Orhan Avcı’nın Karlıova’da Huzur Partisi İlçe Teşkilatı Başkanlığı’na atanmasının ardından paylaşılan fotoğraf sosyal medyada..
Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizler! Almanya gözünü emekli maaşına dikti
Dünya

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizler! Almanya gözünü emekli maaşına dikti

Siyasi belirsizlik ve ekonomik krizlerle boğuşan Avrupa'nın önde gelen ülkesi Almanya emeklilerin maaşına göz dikti. Başbakan Friedrich Merz..
Marketlerde eşek eti satılmaya başlandı!
Dünya

Marketlerde eşek eti satılmaya başlandı!

Güney Amerika’nın önde gelen hayvancılık ülkelerinden biri olan ve “sığır etinin cenneti” olarak bilinen Arjantin’de, eşek eti satılmaya baş..
AK Partili belediyeye şafak operasyonu: Onlarca gözaltı var
Gündem

AK Partili belediyeye şafak operasyonu: Onlarca gözaltı var

Şanlıurfa Halfeti Belediyesi’ne yönelik ihalelerde yolsuzluk iddiasıyla düzenlenen şafak operasyonunda, aralarında eski Belediye Başkanı Şer..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23