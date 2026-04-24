Mahkemeden emsal karar! Ek mesai ücreti alabilirsiniz

İş hayatında sınırları zorlayan WhatsApp gruplarıyla ilgili dikkat çeken bir yargı kararı çıktı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM), mesai saatleri dışında yapılan iş içerikli yazışmaları ve verilen talimatları çalışma süresine dahil etti.

Karara konu olan davada, işçinin mesai saatleri dışında da WhatsApp grubu üzerinden iş takibi yapmak zorunda kaldığı, raporlama ve talimatlara yanıt verdiği tespit edildi. Mahkeme, bu durumun “fazla mesai” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Bu doğrultuda işçiye fazla mesai ücreti ödenmesine karar verilirken, dijital iletişim araçları üzerinden sürdürülen iş yükünün de hukuki karşılığı olduğu netleşti.

Karar, iş ve özel hayat arasındaki sınırların dijitalleşme nedeniyle giderek belirsizleştiği bir dönemde, çalışan lehine önemli bir emsal niteliği taşıyor.

Akit TV’ye konuşan Avukat Şule Erarslan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’nin kararını değerlendirdi. Erarslan, “Mesai saati bittikten sonra gelen mail, mesaiden sonra gelen whatssap mesajları... cevap vermese ertesi gün yine aynı iş yerine yüz yüze bakacaklar. Dolayısıyla cevap verilmemesi gibi bir durum çok fazla olmuyor.” dedi.

Mağduriyet yaşayan çalışanlarla ilgili Erarslan, “İlerleyen aşamada ellerindeki delilleri tutarlar, yargı ona göre ilerler. İspatlamada zorluk çekmezler. Çalışanlar uzman avukatlarla çalışmaya özen göstermeli. Uzman olmayan avukat müvekkilin mağduriyetine sebebiyet verebilir.” ifadelerini kullandı.