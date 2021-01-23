Türkiye'nin yerli kurulu gücü 96 bin MW’a ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının “Daha fazla yerli, daha fazla yenilenebilir” anlayışıyla devreye alınan yerli ve yenilenebilir enerji santrallerinin kurulu güç içerisindeki payı ise yüzde 63,5 seviyesine yükseldi.

Kurulu güç içerisindeki en yüksek payı yüzde 32 ile hidrolik alırken, yerli kömür yüzde 12, rüzgar enerjisi ise yüzde 9’luk bir paya sahip oldu. Güneş enerjisinin yüzde 7 paya sahip olduğu kurulu güç içerisinde jeotermal ve biyokütle/ısı atık yüzde 2’şerlik paya sahipti.

Elektrik iletimde arızasız dönem

Her şart altında kesintisiz enerji hedefi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Yaşamımızın her alanında olmazsa olmaz olan elektrikte zorlu şartlarda, dört mevsim ve günün her saatinde süren bakım çalışmaları sonuçlarını vermeye başladı.

Elektrik iletiminde 2020’de yapılan yoğun yatırım ve bakım çalışmalarıyla arızlar 154 kV hatlarda yüzde 55, 400 kV hatlarda yüzde 63 azaldı. Elektriğin otoyolları olarak adlandırılan iletim hatlarına hem karadan hem de helikopter aracılığıyla havadan yapılan bakım ve onarım çalışmaları zorlu şartlar altında da durmaksızın devam ediyor.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, zorlu kış şartları altında bakım ve onarım çalışmaları yapan enerji çalışanlarını tebrik ederken, yapılan çalışmalarla elektrik iletiminde arızaların 154 kV hatlarda yüzde 55, 400 kV hatlarda ise yüzde 63 azaldığını duyurdu.