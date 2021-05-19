Türkiye’nin Yeni Spor Kanalı: “TRT Spor Yıldız”

Ulusal ve uluslararası tüm amatör, profesyonel ve engelli spor branşları ile prestijli spor organizasyonlarını ekranlara taşıyacak olan TRT Spor Yıldız, ilk büyük organizasyon olarak, pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen dünyanın en önemli spor organizasyonu olan Tokyo 2020 Olimpiyatları’nıekranlarataşıyacak.

Sporun her rengini ekranlara taşıyacak olan TRT Spor Yıldız, yılda 2 bin saatten fazla canlı yayın ve yaklaşık 1000 spor etkinliğini ekranlara getirmeyi planlıyor. Ayrıca kanalda, futbol dışındaki diğer spor dallarının da yayınlanmasına geniş olanak sağlanarak, seçilmiş en iyi spor etkinlikleri izleyicilerle buluşacak.

Duayen spor spikeri Orhan Ayhan ve Göktuğ Kırca’nın sunuculuğunda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen tanıtım programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay,Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren ile spor dünyasından önemli isimler katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Gençlerimizin motivasyonunu artıracak bir mecra olacak”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yayın hayatına başlayan TRT Spor Yıldız’ın canlı yayınla logo değişimini gerçekleştirdi. TRT Spor Yıldız’ın 2019 yılından bugüne test yayınlarını TRT Spor 2 olarak gerçekleştirdiğini hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Yeni kanalımız basketboldan voleybola, güreşten boksa kadar pek çok branşta spor müsabakalarını izleyicisi ile buluşturacak. Yeni kanalımızın engellilerin spor müsabakalarına ayrıca yer verecek olmasını da takdirle karşılıyorum” dedi.

Bu güzel hizmetin hayata geçmesinde emeği olan herkesi tebrik eden Erdoğan, “Sporun yaygınlaştırılmasına yönelik olduğu gibi bu gayreti de destekliyorum. Altyapının güçlenmesi kapsamındaki faaliyetlerimiz bize yeni yetenekler olarak döndü. Altyapının da güçlenmesi ile lisanslı sporcu sayısı artıyor. Açılışını yaptığımız kanalın gençlerimizin motivasyonunu artıracak bir mecra olacağını düşünüyorum. Gençlerimize ve sporcularımıza bayram hediyesi olan TRT Spor Yıldız’ın yayın hayatında başarılı olmasını diliyorum” dedi.

Bakan Kasapoğlu: “TRT Spor Yıldız spor camiamız ve geleceğimiz için bir milat olacaktır”

Duyarlı Türk gençliği ve tüm sporcuların 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutlayarak söze başlayan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, TRT Spor Yıldız’ın bakanlık olarak sporu tabana yayma ve sporda başarıyı arttırma hedeflerine ulaşmada çok önemli bir adım olduğunu belirtti.

Kanalın sadece popüler branşların değil, diğer sporların da tanıtımı, teşviki ve farkındalığı için büyük katkılar sağlayacağının altını çizen Kasapoğlu, “Bu çalışma spor camiamız ve spor geleceğimiz için bir milat olacaktır” söyleminde bulundu. TRT Genel Müdürü İbrahim Eren’e ve tüm TRT ailesine, TRT Spor Yıldız projesindeki katkıları ve destekleri için teşekkürlerini ileten Bakan Kasapoğlu, Türkiye’nin bir spor ülkesi olma yürüyüşünü sağlam temellere oturtacağına inandığı TRT Spor Yıldız’a yayın hayatında başarılar diledi.

TRT Genel Müdürü Eren: “TRT Spor Yıldız, Türk sporu için hayırlı olsun”

TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren konuşmasında TRT Spor Yıldız’ın tanıtımını gerçekleştirmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek TRT’nin, merkezine insanı ve insana ait değerler bütününü aldığının altını çizdi. Eren; “TRT’yi bir dünya markası haline getiriyoruz. Bu yayıncılık anlayışını da "Özü Sözü İnsan" diyerek ifade ediyoruz. TRT Spor Yıldız kanalımızda da aynı anlayışı benimsiyoruz” dedi.

TRT Genel Müdürü Eren, TRT Spor Yıldız’ın çocuklar ve gençlere ilham olmayı hedeflediğini vurgulayarak TRT’nin kamu yayıncılığı bilinci ve öncü olma misyonuyla spora verdiği önemi hatırlattı. Yayın hayatına başlayan TRT Spor Yıldız’ın bir süre önce TRT Spor 2 adıyla test yayınlarına başladığını ve bu testlerin başarıyla tamamlandığını aktaran Eren, başarıyla tamamlanan test yayınlarında güreşten hentbola, judodan haltere kadar 38 farklı branşta binin üzerinde canlı yayın gerçekleştirildiğinin de bilgisini verdi.

Eren, sözlerine şöyle devam etti: “Bu canlı yayınlarda birçok sporcumuzun madalya heyecanına, kırılan rekorlara şahit olduk. İnşallah, önümüzdeki Tokyo Olimpiyatları’ndan başlayarak TRT Spor Yıldız ekranında sporcularımızın bayrağımızı göndere çektiği o eşsiz anı yüzlerce, binlerce kez canlı yayınlamak nasip olur.

TRT Spor Yıldız’ın kurulumu ve hayata geçmesi sürecinde verdikleri destek için başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun’a teşekkürlerini sunan Eren, ülkemizi Tokyo Olimpiyatları’nda temsil edecek yıldızlarımıza başarılar dileklerini ifade etti.

Türk sporcularını daha görünür ve erişilebilir hale getirecek

“Sporun Yaygınlaştırılması” projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle, başta olimpik olmak üzere tüm amatör ve profesyonel branşların yer aldığı kanal, ilk olarak“TRT Spor 2” adıyla 2019 Dünya Atletizm Şampiyonası’nı ekrana taşıyarak test yayınları ile yayın hayatına başladı.

Kurulduğu günden bugüne ampute futboldan atletizme, basketboldan bilardoya, bisikletten okçuluğa toplam 38 branşta 1150 canlı yayını sporseverlerle buluşturan kanal, ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarını ekranlara taşıyacak. TRT’nin bu yeni spor kanalı, Türk sporunun profilini ve statüsünü yükselterek Türk sporcularını daha görünür ve erişilebilir hale getirecek.

Marka değeri yüksek lig müsabakaları TRT Spor Yıldız’da

Uluslararası yayınların haricinde ulusal birçok spor branşındaki marka değeri yüksek lig müsabakaları da yine TRT Spor Yıldız’da olacak.

Tokyo 2020 Olimpiyatları TRT Spor Yıldız’da

Pandemi nedeniyle bu yıla ertelenen dünyanın en önemli spor organizasyonu olan Tokyo 2020 Olimpiyatları da Türkiye’nin yeni spor kanalı TRT Spor Yıldız’da ekranlara gelecek.

Ayrıca ulusal ve uluslararası spor organizasyonlarının yayınlarını, 60’ı aşkın federasyon ve amatör spor federasyonlarının faaliyetleri ile bu branşlara ait sporcuların hayatını izleyicilere ulaştıracak olan kanal, zengin program içerikleriyle de sporseverleri ekrana bağlayacak.