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Teknoloji Türkiye'nin yeni savaş uçağı seçenekleri! İlk rakibi, listesi belli oldu: F16 Viper, F35...! Kaç liraya geliyor?
Teknoloji

Türkiye'nin yeni savaş uçağı seçenekleri! İlk rakibi, listesi belli oldu: F16 Viper, F35...! Kaç liraya geliyor?

Yeniakit Publisher
2023-12-01 23:40:00 - 2023-12-01 23:41:18
Türkiye'nin yeni savaş uçağı seçenekleri! İlk rakibi, listesi belli oldu: F16 Viper, F35...! Kaç liraya geliyor?

Türkiye'nin yeni savaş uçağı arayışındaki seçenekleri F16 Viper, F35 ve Eurofighter. Rakip olan listesi kamuoyu ile paylaşıldı. Peki Eurofighter'ın diğer uçaklardan ne farkı var hangi özellikleri ne? İşte tüm ayrıntılar...

Türkiye’nin yeni savaş uçağı arayışındaki seçenekleri F16 Viper, F35 ve ilk rakibi Eurofighter. 

Peki Eurofighter’ın diğer uçaklardan ne farkı var hangi özelliklere sahip?  Gelelim bakanlık kaynaklarına göre Türkiye’nin 40 adet satın almak üzere olduğu EuroFighter’lara. Temelleri 1970’li yıllarda atılsa da 2003 yılından beri aktif olarak üretiliyor.

İngiltere, Almanya İtalya ve İspanya imzasını taşıyor, yani sadece bir ülkenin değil, 4 ülkenin ortak talep ve ihtiyaçlarını karşılamak için tasarlandı. F16 ve F35 gibi tek motorlu değil; çift motorlu. Adet başına maliyeti 90 milyon dolar, yani F35’ten daha ucuz bir uçak. Ayrıca saat başına uçuş masrafı F35’e kıyasla yarı yarıya, F16’ya kıyasla 4 bin dolar daha düşük.(webtekno)

Uçakların motor farklılıkları

Eurofighter Typhoon, çift motorlu bir uçaktır ve Eurojet EJ200 turbofan motorları kullanıyor. F35 ve F16 ise tek motorlu. Öte yandan Ancak 40 uçağın satışına izin verilmesi durumunda bile ABD'de üretilecek bu uçakların Türkiye'ye gelişi ve envantere girişinin uzaması ihtimali bulunuyor.
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