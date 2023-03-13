Türkiye'nin yeni savaş gemilerinde kullanılacak! Tamamı yerli

ASFAT tarafından inşa faaliyetleri devam eden ve ilk gemisi TCG AKHİSAR’ın Mayıs 2023’te teslim edilmesi planlanan Hisar sınıfı Açık Deniz Karakol Gemileri’nde kullanılacak yerli silah ve sensör sistemleri açıklandı. ASELSAN, METEKSAN, ROKETSAN ve HAVELSAN tarafından geliştirilen sistemler gemilerde ağırlıklı olarak kullanılacak.

Açık Deniz Karakol Gemisi’nde kullanılacak yerli sistemler:

1x HİSAR-O Hava Savunma Füzesi (ASELSAN)

2×4’lü lançerde ATMACA Gemisavar Füze (ROKETSAN)

1x 76/62 mm Milli Deniz Topu (MKE)

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1x GÖKDENİZ 35 mm Yakın Hava Savunma Sistemi (ASELSAN)

2x TARGAN 12.7 mm UKSS (Unirobotics)

1x YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar (METEKSAN)

1x DÜFAS Aktif ve Pasif Çekilebilir Sonar Sistemi (ASELSAN)

1x PİRİ Kızılötesi Arama ve Takip Sistemi (ASELSAN)

1x DENİZGÖZÜ AHTAPOT-S Elektro-optik Arama Sistemi (ASELSAN)

1x DSH Roket Fırlatma Sistemi (ASELSAN)

1x MAR-D 3 Boyutlu Arama Radarı (ASELSAN)

1x AKR-D Atış Kontrol Radarı (ASELSAN)

1x YELKOVAN Radar Elektronik Destek Sistemi (TÜBİTAK)

ADVENT SYS Savaş Yönetim Sistemi (HAVELSAN)

IDEF21’de silah ve sensör yükleriyle görücüye çıkan ASFAT ADKG, gemisavar füzelerin arkasında 2×4 HİSAR lançeri ve 2×4 adet ATMACA gemisavar füze ile sergilenmişti. HİSAR-O füzelerinin sağlayacağı orta irtifa kabiliyetleri sayesinde hizmete alınan ADKG’ler mevcut korvetlere kıyasla daha geniş bir alanda hava savunma harbi (HSH) icra edebilecek. IDEF21’de sergilenen ölçekli modelde CİRİT ve UMTAS füzelerini kullanabilen YALMAN silah silah sistemi de yer almaktaydı ancak güncellenen tasarımda YALMAN yer almamakta.

HİSAR-O füzelerinin sağlayacağı orta irtifa kabiliyetleri sayesinde hizmete alınan Hisar sınıfı ADKG’ler mevcut korvetlere kıyasla daha geniş bir alanda hava savunma harbi (HSH) icra edebilecek. Bunun yanında YAKAMOS Karinaya Monteli Sonar ve DSH Roketleri sayesinde Hisar sınıfı ADKG’ler denizaltı savunma harbi görevlerine destek olabilecek. Arama radarı olarak SMART-S yerine MAR-D’nin seçilmesinde ise maliyet ve ister gibi sebeplerin ön planda olduğu değerlendirilebilir.

DefenceTürk