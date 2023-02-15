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Gündem Türkiye'nin yeni Lima Büyükelçisi Kaleli, Peru Cumhurbaşkanı Boluarte'ye güven mektubunu sundu
Gündem

Türkiye'nin yeni Lima Büyükelçisi Kaleli, Peru Cumhurbaşkanı Boluarte'ye güven mektubunu sundu

Türkiye'nin yeni Lima Büyükelçisi Serra Kaleli, Peru Cumhurbaşkanı Dina Boluarte'ye güven mektubunu sundu.

Yeniakit Publisher
2023-02-15 07:06:00 -
Türkiye'nin yeni Lima Büyükelçisi Kaleli, Peru Cumhurbaşkanı Boluarte'ye güven mektubunu sundu

Başkent Lima'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda düzenlenen törende, Boluarte, Türkiye'nin yeni Büyükelçisi Kaleli'yi kabul etti.

Kaleli, Boluarte ile görüşmesinde, güven mektubunu sundu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iyi dileklerini iletti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, Boluarte ile Kaleli'nin bir süre baş başa görüştüğü bildirildi.

Cumhurbaşkanı Boluarte’nin, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yol açtığı "asrın felaketi" sebebiyle taziyelerini ifade ettiği açıklamada, Türkiye-Peru ikili ilişkilerinin ele alındığı kaydedildi.

 

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