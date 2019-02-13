Türkiye’nin yeni Kosova Büyükelçisi Sakar Cumhurbaşkanı Thaçi’ye güven mektubunu sundu

Türkiye’nin yeni Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi’ye güven mektubunu sundu.

Türkiye’nin yeni Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar’ın güven mektubunu kabul eden Cumhurbaşkanı Hashim Thaçi, iki ülke arasındaki ilişkilerin ileriye taşınması konusunda desteklerinin süreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Thaçi, "Türkiye ile ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız. Kosova’ya sunmuş olduğunuz devamlı destekten dolayı teşekkür ederiz" dedi. Thaçi ayrıca, Türkiye’nin Kosova’nın en güçlü müttefiklerinden biri olduğunu dile getirdi.

Büyükelçi Sakar da, kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Thaçi’ye teşekkürlerini sunarak, Türkiye’nin Kosova’ya olan desteğinin süreceğini kaydetti.

Türkiye’nin yeni Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar, güven mektubunu sunmasının ardından görevine resmen başladı.