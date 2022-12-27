Türkiye'nin yeni keşfi dünyayı salladı: Rezervler tahmin edilenden çok daha büyük

Türkiye, yeni bir doğalgaz keşfine daha imza attı. Karadeniz'de Çaycuma-1 sahasında yürütülen sondaj faaliyetleri sırasında 58 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulundu.

Piyasa değeri 1 trilyon dolar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son güncellemeyle birlikte keşfedilen toplam miktarın 710 milyar metreküpe ulaştığını açıkladı. Son veriler, keşfedilen toplam miktarın uluslararası piyasalardaki karşılığının 1 trilyon doları bulduğunu gösteriyor.

Reuters doğal gazın toplam hacmi 710 milyar metreküp

Reuters, enerjide kendi kaynaklarını elde etmeye başlayan Türkiye'nin çalışmalarıyla ilgili bir habere imza attı. Haberde, "Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği doğalgazın toplam hacmi şu anda 710 milyar metreküp. Önceki bulgu revize edildi" denildi.

2023'te ulusal şebekeye bağlanacak

Türkiye'nin Sakarya sahasında 13 kuyu açtığı belirtilen haberde, Erdoğan'ın "Çaycuma-1'deki yeni keşfimizle Karadeniz'deki gaz rezervimiz 170 milyar metreküp artarak 710 milyar metreküp oldu" şeklindeki açıklamasına yer verildi.

Sakarya doğalgaz sahasının 2023'te devreye alınacağı ve ulusal şebekeye bağlanacağı kaydedildi.

Türkiye Akdeniz'de hidrokarbon arıyor

Öte yandan Türkiye'nin, Akdeniz'de de hidrokarbon kaynakları araştırdığı, ihtilaflı sulardaki faaliyetlerinin Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi gerilimi artırdığı ifade edildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Türkiye'de gaz merkezi kurma fikrine de işaret edildi.

Bloomber: Üçte bir oranında artırdı

Bloomberg, "Türkiye, Karadeniz doğalgaz rezervlerindeki devasa artışı açıkladı" başlığıyla gelişmeyi okurlarıyla paylaştı.

Konuya ilişkin haberde, "Türkiye, ayrı bir keşif sayesinde Karadeniz'deki doğalgaz rezerv tahminini yaklaşık üçte bir oranında artırdı." ifadesi kullanıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, yeni rezervlerin 710 milyar metreküpe ulaştığına dair açıklaması hatırlatıldı.

Word Oil: Yenilerine kapı aralayacak keşif

Word Oil adlı internet sitesi de "Türkiye, yeni keşif ve mevcut açık deniz çalışmaları ile Karadeniz'deki doğalgaz rezervlerini artırdı" diye yazdı.

Erdoğan'ın, keşif duyurusunu yaparken, "Bu yeni keşif, yenilerine kapı aralayacaktır. En kısa zamanda yeni kuyular açmaya başlayacağız" dediği kaydedildi.

Rezervler tahmin edilenden çok daha büyük

Halihazırda Karadeniz'deki en büyük rezerv olan Sakarya'daki rezervlerin, başlangıçta varsayılandan çok daha büyük göründüğüne dikkat çekildi. Sakarya sahasının, 2023'ün ilk çeyreğinden itibaren Türkiye şebekesine gaz aktarmaya başlayacağı notuna yer verildi.