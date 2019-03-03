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Türkiye'nin yeni İHA'sı uçmaya hazırlanıyor! Geri sayım başladı

Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve mevcut İHA sistemlerine göre daha fazla yük taşıyacak olan Anka-2'nin motoru başarıyla test edildi. Anka-2'nin bu yıl içinde ilk uçuşunu yapması bekleniyor.

03 Mart 2019 Pazar 16:05
Türkiye'nin yeni İHA'sı uçmaya hazırlanıyor! Geri sayım başladı

Türkiye'nin mevcut insansız hava aracı (İHA) sistemlerine göre çok daha fazla faydalı yük taşıyacak yeni İHA'sı Anka-2'nin motoru başarıyla çalıştırıldı. Anka-2'nin bu yıl içinde ilk uçuşunu yapması hedefleniyor.

Türk savunma sanayisinin lider havacılık üreticisi Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ), İHA sistemlerine yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürüyor.

Orta irtifa uzun havada kalışlı İHA sistemini geliştiren TUSAŞ, daha sonra 200 kilogram faydalı yük kapasitesiyle 30 bin feet irtifa, 24 saat uçuş süresi yeteneklerine sahip Anka Blok-B İHA'yı güvenlik güçlerinin kullanımına sundu. TUSAŞ, Anka-B'nin kazanımlarından faydalanarak, uydudan kontrol yeteneğiyle görev menzili binlerce kilometreye ulaşan Anka-S'yi geliştirdi ve güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdı.

TUSAŞ, daha yüksek yük taşıma kapasitesine sahip yeni İHA geliştirmek için ise öz kaynaklarıyla Anka-2 Projesi'ni hayata geçirdi.

Orta irtifa uzun havada kalışlı, 2 motorlu Anka-2 keşif, gözetleme, taarruz görevlerini yerine getirebilecek. 25 bin feet irtifa, 24 saat uçuş süresine sahip olacak Anka-2, 700 kilogramdan fazla faydalı yük taşıyabilecek.

Anka-2'nin geliştirme sürecinde kullanılan motorun yerini TUSAŞ Motor Sanayii AŞ'nin (TEI) Operatif İHA Motoru Geliştirme Projesi kapsamında geliştirilen PD170 turbo dizel havacılık motoru alacak ve Anka-2 yerli motorla görev yapacak. PD170 motoru, Aralık 2018'de Anka ile ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi.

Kısa zamanda, uygun maliyetle geliştirildi

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, yaptığı açıklamada, mühendislik gücü ve tasarım yetenekleriyle, başta Türk Silahlı Kuvvetleri olmak üzere dost ve müttefik ülkelerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Anka-2 Projesi'ni de bu yaklaşımla öz kaynaklarıyla başlattıklarını vurgulayan Kotil, şu bilgileri verdi:

"Projede önemli bir aşamayı geride bıraktık. Anka-2'nin motorunu 2 gün önce çalıştırdık. Aracımızın ilk uçuşu yıl içinde gerçekleştirilecek. Anka-2'yi Anka platformunun üzerine inşa ettik. TUSAŞ'ı bundan sonra da böyle göreceksiniz, bir platformu temel alarak üzerine başka bir platform inşa edeceğiz. Bu yaklaşımda birinci platform vakit almış, yüksek maliyetli olmuş olabilir ancak ikinci platform çok daha kısa zamanda ve çok daha uygun maliyetlerle ortaya konulabiliyor. Az bir maliyetle 200 kilogram faydalı yük taşıyan Anka'yı, 700 kilogram taşıyabilir noktaya taşıdık. Atak-2 helikopterimiz de benzer bir yaklaşımla daha önce üretilen Atak helikopteri üzerine kuruluyor. Bir önceki ürünü baz alarak çok daha iyi ikinci bir ürün geliştirmeyi sürdüreceğiz. Böylece farklı ihtiyaçlara cevap verebilen ürün aileleri oluşturacağız."

 

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:05
  1. Anka-2
  2. iha

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