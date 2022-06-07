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Dünya Türkiye'nin yeni İHA'sı Kargı şok etti! Apar topar ABD'nin kapısını çaldılar
Dünya

Türkiye'nin yeni İHA'sı Kargı şok etti! Apar topar ABD'nin kapısını çaldılar

Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı, EFES-2022 Tatbikatı'nda ilk kez sahneye çıktı. Kargı'yı mercek altına alan Yunanlılar, ABD'den İHA almak için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-06-07 14:32:00 -
Türkiye'nin yeni İHA'sı Kargı şok etti! Apar topar ABD'nin kapısını çaldılar

Türkiye'nin yerli üretim İHA ve SİHA'ları Yunanistan'ı tedirgin ediyor. Atina, rekabete girmenin yollarını arıyor. Yunan basını da ilk kez EFES-2022 Tatbikatında görücüye çıkan Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı'yı mercek altına aldı. Atina yönetiminin, Türk İHA ve SİHA'ları karşısında çözüm arayışında olması da Yunan basınında gündem oluyor.

Seri üretim için gün sayan Türkiye'nin yeni kamikaze İHA'sı Kargı'nın özellikleri Yunan basınında yer alırken, yerli İHA'nın ilk kez EFES-2022 Tatbikatında tanıtıldığına dikkat çekildi.

Kargı'nın frekansları tespit etme özelliği sayesinde radarları etkisiz hale getirdiği vurgulandı.

Teyakkuza geçtiler

Sportime.gr haber sitesi, kargının uzun süre havada kalarak hedefleri yok edebildiğini ifade etti.

Atina yönetiminin, Türk İHA ve SİHA'ları karşısında çözüm arayışında olması da Yunan basınında gündem oluyor.

Hem yazılı hem de görsel basında yer alan haberlerde, Yunan Silahlı Kuvvetleri'nin teyakkuzda olduğu vurgulandı. Özellikle hava kuvvetlerini güçlendirmek için girişimlerde bulunulduğuna dikkat çekildi.

ABD'den İHA almak için harekete geçtiler

Yunan Hava Kuvvetleri'nin de ABD'den İHA almak için harekete geçtiği bildirildi.

Üç İHA ve iki kontrol istasyonu alımının Atina'ya maliyetinin 350 milyon euro olması bekleniyor.

Yunan Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros'un da 7-9 Haziran'da İsrail'i ziyaret etmesi planlanıyor.

İsrail'den kiralanan iki "Heron" tipi İHA'ya yenilerinin eklenmesi hedefleniyor.

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