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Dünya Türkiye'nin yeni hedefini işaret ettiler! Peş peşe 'Hazırlıklı olmalıyız' mesajları veriyorlar
Dünya

Türkiye'nin yeni hedefini işaret ettiler! Peş peşe 'Hazırlıklı olmalıyız' mesajları veriyorlar

Dağlık Karabağ zaferi sonrası Yunan basını paniğe kapıldı. Yunanlılar, Türkiye'nin yeni hedefinin Batı Trakya olduğunu öne sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-11-15 15:38:00 -
Türkiye'nin yeni hedefini işaret ettiler! Peş peşe 'Hazırlıklı olmalıyız' mesajları veriyorlar

Azerbaycan-Ermenistan çatışmaları, Dağlık Karabağ'ın işgalden kurtarılmasıyla sona erdi. Uluslararası basın, savaşın kaderinin Türk SİHA'ları ve tecrübeli Türk komutanların stratejileri ile değiştiğini aktarıyor.

Azerbaycan'ın zaferi Yunanistan'da adeta paniğe neden oldu.

Yunan basını, Türkiye'nin Dağlık Karabağ'dan sonraki hedefenin Batı Trakya olduğunu belirtiyor.

Greek City Times'ın haberinde, "Kuşkusuz, Türk diplomasisi Karabağ’dan sonra daha da güçlendi. Er ya da geç Batı Trakya,Türklerin gündemine gelecek, ön plana çıkarılacaktır. Ebedi düşmanımız olan Türklerin, tek taraflı eylemlerinin sonuçlarına hazırlıklı olmalıyız" denildi.

 

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Yorumlar

Arif

Korkunun ecele faydası yok. Rahat durmazsanız olacağı odur.
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Aydın

Adam olun
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