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Teknoloji Türkiye’nin yeni elektronik markası: Technokopter
Teknoloji

Türkiye’nin yeni elektronik markası: Technokopter

Yazılım, Web ve Mobil Uygulama Geliştirme, BT Danışmanlığı yapan MRTK Bilişim A.Ş. teknoloji tutkunları için akıllı mobil cihazlardan beyaz eşyalara kadar tüm elektronik eşya ürünlerinin yer aldığı Technokopter alışveriş markasını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-06-04 16:26:00 -
Türkiye’nin yeni elektronik markası: Technokopter

2021 yılının Mayıs ayında hizmetine başlayan Technokopter, Türkiye ve dünyanın bir çok noktasında hizmet verecek. Elektronik ürünlerin ağırlıklı olduğu Technokopter, e-ticaret hizmeti sağlayacak.

Türkiye'nin yeni E-Ticaret markası

Technokopter Yönetim Kurulu Başkanı Murat Meretuk, Technokopter markası da ülkemizin potansiyelini bilerek Türkiye’ye de merkezi olarak görüyoruz.

10 yılı aşkın tecrübesi ile müşterilerini e-ticaret alanında güçlendirmeye yardımcı olan MRTK Bilişim A.Ş. yenilikçi projesi ile www.technokopter.com
e-ticaret sitesi hizmete açtık.

Çığır açacak yeni ürünlerimizi sunacağız!

Türkiye sahip olduğu genç, dinamik nüfusu ve teknolojik ürünler konusundaki hızlı adaptasyonu sayesinde dünyada önemli büyüklükteki pazarlardan biri konumunda bulunuyor. Technokopter 2021 yılında da hizmet vermeye başlamış olup yepyeni cihazlarımızı pazara sunmayı hedeflemektedir. Akıllı mobil cihazlardan beyaz eşyalara kadar uzanan ve her biri kendi alanında çığır açacak yeni ürünlerimizi pazara sunmaya devam edeceğiz.

Uzman kadromuz ile her ürünü gözlemliyoruz!

Meretuk, “Sektörün yatırıma uygun olduğunu görüyoruz. Biz bazı konularda farklılaşarak girdik e-ticaret sektörüne. Özellikle mobil cihazlar ve akıllı telefonlar konusunda uzmanlaşma yolunda ilerliyoruz. Kendi bünyemizde hizmet veren uzmanlar her ürüne objektif bir gözle bir inceleme yazısı yazıyor.” açıklamasında bulundu.

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