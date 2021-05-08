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Medya Türkiye’nin yeni bilgi yarışması “TRT Bil Bakalım” zirveye yerleşti
Medya

Türkiye’nin yeni bilgi yarışması “TRT Bil Bakalım” zirveye yerleşti

TRT’nin dijital atılımlarının son meyvesi yeni nesil bilgi yarışması “Bil Bakalım” uygulama marketlerinde zirveye yerleşti. Ücretsiz, reklamsız ve sürekli güncellenen sorularıyla en çok indirilen uygulama olan TRT Bil Bakalım,yarım milyonu aşkın kullanıcı tarafından indirildi.

Yeniakit Publisher
2021-05-08 10:48:00 -
Türkiye’nin yeni bilgi yarışması “TRT Bil Bakalım” zirveye yerleşti

 “TRT Bil Bakalım”,en çok indirilen uygulamalar arasına girdi. Tek başına, karşılıklı ve özel oda moduyla belirlenen 10 kişiye kadar birlikte yarışma fırsatı sunan uygulama bilgisine güvenenlerin adresi oldu.

Sekiz ana kategori ve onlarca alt kategoride yarıştıran uygulama 500bini aşkın kullanıcı tarafından indirildi. Reklamsız olmasıyla kesintisiz yarışma keyfi sunan uygulamada aynı sorular farklı şekillerle tekrar tekrar kullanıcıya sorulmuyor. Uygulama içindeki soru sayısı tam 17 bin ve bu sayı her geçen gün artıyor. Sürekli eklenen yeni sorularla güncelliğini koruyanTRT Bil Bakalım’da, üst üste doğru cevap veren oyuncuları sürpriz puanlar da bekliyor.

Ramazan kategorisi büyük ilgi gördü

TRT Bil Bakalım’da yer alan içerik oynarken öğrenmeye de imkân tanıyor. Dönemsel tema içerikleri ile Bil Bakalım’ın en çok oynanan kategorisi ise Ramazan! Ramazan ayı boyunca açık olacak kategoride tarihten dini bilgilere, gelenek ve göreneklerden Ramazan sofralarınakadar sorular yarışmacıların karşısına çıkıyor. En çok oynanan kategoriler sıralamasında “Ramazan” kategorisini sırasıyla tüm kategorilerin birleşimi olan “Karışık” ve “Genel Kültür” izliyor.

Uygulamada tek başına ya da karşılıklı olmak üzere iki farklı oyun modu bulunuyor. Tek başına oyun modu, kullanıcının bireysel olarak tecrübe ettiği bir etkinlik özelliği taşıyor.Yarışmacı dilediği kategoride oynayıp puan ve altın kazanarak liderlik tablosuna girebiliyor.

TRT Bil Bakalım’ı benzer uygulamalardan ayıran asıl format ise karşılıklı oyun modu özelliği. Benzer uygulamalarınaksine karşılıklı oyun modunda sadece rastgele rakiplerle değil, kullanıcının kendi seçeceği kişi ile bire bir veya daha çok kişiyle de oynanabiliyor. İlgi alanlarına uygun, eğlenceli, kaliteli ve zengin sorular sunan TRT Bil Bakalım, bilgisini sınamak ve sevdikleriyle keyifli vakit geçirmek isteyen kullanıcıları bekliyor.

TRT Çocuk Kitaplık uygulaması da zirveyi zorluyor!

Türkiye’nin en kapsamlı dijital çocuk kütüphanesi olma hedefiyle kullanıma sunulan TRT Çocuk Kitaplık uygulaması da yüz binlerce kişi tarafından indirildi. Çocuk ve ebeveynler tarafından büyük ilgi gören uygulama, sesli kitap seçeneğiyle kullanıcılara farklı bir deneyim sunuyor.

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