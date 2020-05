TÜRKİYE'NİN YAŞAYAN İLİM HAZİNELERİ

İslam felsefesi araştırmacısı Prof. Dr. Mahmut Kaya: - "İslam, 11. yüzyılın sonuna kadar altın çağını yaşadı. Bu dönemde İslam, içinden ve dışından iki büyük tehlike ile karşılaştı. İçeriden zuhur eden tehlike, Mısır'da Şii Fatimi Devleti'dir. Dışarıdan ise Haçlı Seferleri" - "Her şeye rağmen Türkiye, resmi ve sivil kurumlarıyla zengin bir tarihi mirası devraldığı için bir medeniyetin yetiştirdiği, disipline edilmiş bir nesil olarak kolay toparlandı" - "Türk halkı belli dönem baskılar neticesinde dine susamış bir halk haline gelmiştir. Bu dönemden sonra din adına kim çıkıp bir şeyler söylese, herhangi bir toplulukta ayet, hadis, birkaç menkıbe anlatsa, ağzı da laf yapıyorsa hemen etrafına adam toplayabiliyordu. Eğer biraz istismara kalkarsanız kısa süre sonra zengin de olursunuz. Eğer kötü niyetliyseniz onu başka yollara çekebiliyorsunuz. FETÖ olayıyla olan budur Türkiye'de. Dün de öyle bugün de öyle" - "(FETÖ) Kim ne okuyorsa, ne okutuyorsa, ister siyasete girsin ister dernek kursun, kontrolsüz güç, devlet için de tehlikelidir, din için de tehlikelidir. Bundan en çok din ve dindar zarar görür" - "Gönenli Mehmet Efendi'den bahsetmek zorundayım. O meçhul bir kahraman gibiydi. İslam'a aşıktı, her hafta İstanbul'un bir başka semtindeki camilere gider, oradaki kadınlara vaazda bulunurdu. Kadınlar da kendi aralarında birkaç kuruş bir şey toplar hocaya verirdi. Hoca topladığı parayı talebelere her gün dağıtırdı. Paltosunun ceplerini çıkartır, 'Cepler boş, gönüller hoş' derdi"