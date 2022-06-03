Türkiye’nin yanında operasyona katılacaklarını duyurmuşlardı! Bir anda harekete geçtiler
Türkiye'nin olası Suriye operasyonuna destek mesajı yayımlayan Suriye Milli Ordusu, 500 askerin katılımıyla tatbikat gerçekleştirdi.
Suriye Milli Ordusu, ağır ve hafif silahların kullanıldığı bir tatbikat gerçekleştirdi.
Suriye Milli Ordusu (SMO) 500 askerin katılımıyla ülkenin kuzeyinde tatbikat yaptı.
SMO unsurları cephe hattında yaptıkları tatbikatta, cephe hatlarındaki mevzilere konuşlanma taktiklerini çalıştı.
Ağır ve hafif silahların kullanıldığı tatbikatta hedefler başarıyla vuruldu.
SMO dün de 2 bin özel kuvvet askeriyle gerçek mermilerle tatbikat yapmıştı.