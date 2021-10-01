Türkiye'nin yanı başında... El Kaide lideri SİHA ile öldürüldü!
Hatay sınırındaki İdlib'de üst düzey El Kaide yöneticisinin SİHA ile öldürüldüğü belirtildi.
Fox News, 20 Eylül'de Suriye'nin İdlib bölgesinde El Kaide'nin Salim Ebu Ahmed adındaki üst düzey bir liderinin ABD'nin düzenlediği SİHA saldırısıyla öldürüldüğünü bildirdi.
Kanal, Salim'in El Kaide saldırılarını planlamak, finanse etmek ve talimatlandırmaktan sorumlu olduğunu öne sürdü.
Öte yandan kanala konuşan Savunma Bakanlığı (Pentagon) kaynakları, saldırıda herhangi bir sivil kaybın yaşanıp yaşanmadığına ilişkin bir belirtinin olmadığını kaydetti.