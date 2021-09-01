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Dünya Türkiye’nin yanı başında ABD üssüne saldırı!
Dünya

Türkiye’nin yanı başında ABD üssüne saldırı!

Suriye’nin doğusundaki Deyrizor’da, ABD’ye ait askeri üsse iki roket saldırısı gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-01 13:27:00 -
Türkiye’nin yanı başında ABD üssüne saldırı!

 yeniakit.com.tr 

İstikrarsızlığın devam ettiği Suriye’den çeşitli saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Dün rejim militanlarıyla muhalifler arasında yaşanan çatışmanın ardından, bir de roketli saldırı haberi geldi.

Rejime bağlı SANA’nın aktardığına göre dün akşam saatlerinde, Suriye’nin doğusunda bulunan ABD askeri üssüne iki roketle saldırı gerçekleştirildi. Koniko gaz sahasında bulunan saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Haberde, saldırıyı gerçekleştiren tarafa dair bilgi verilmedi.

Dün Suriye’de muhalif gruplarla rejim militanları arasında çatışma çıkmıştı. Katil Esed’in hava bombardımanından sonra yaşanan çatışmada 4’ü Esed rejimine bağlı militanlar olmak üzere 5 kişi öldü. 15 Esed militanı da yaralandı.

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