Türkiye’nin yanı başında ABD üssüne saldırı!

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İstikrarsızlığın devam ettiği Suriye’den çeşitli saldırı haberleri gelmeye devam ediyor. Dün rejim militanlarıyla muhalifler arasında yaşanan çatışmanın ardından, bir de roketli saldırı haberi geldi.

Rejime bağlı SANA’nın aktardığına göre dün akşam saatlerinde, Suriye’nin doğusunda bulunan ABD askeri üssüne iki roketle saldırı gerçekleştirildi. Koniko gaz sahasında bulunan saldırıda ölen veya yaralanan olmadı.

Haberde, saldırıyı gerçekleştiren tarafa dair bilgi verilmedi.

Dün Suriye’de muhalif gruplarla rejim militanları arasında çatışma çıkmıştı. Katil Esed’in hava bombardımanından sonra yaşanan çatışmada 4’ü Esed rejimine bağlı militanlar olmak üzere 5 kişi öldü. 15 Esed militanı da yaralandı.