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Türkiye'nin Venezuela'ya desteği Almanları rahatsız etti

Türkiye'nin Venezuela'da yaşanan darbe girişimine karşı ülkenin seçilmiş Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu desteklemesi, Alman Deutsche Welle'yi rahatsız etti.

28 Ocak 2019 Pazartesi 16:32

yeniakit.com.tr- Venezuela'da geçtiğimiz günlerde Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 'Geçici devlet Başkanı' olduğunu ilan etmiş ve ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere bazı ülkeler bu darbe girişimini desteklemişti. Tarihte darbelerden çok çekmiş olan ve yakın zamanda 15 Temmuz darbe girişimini yaşamış olan Türkiye ise Venezuela'da yaşanan olaylarda halkın seçilmiş Devlet Başkanı olan Maduro'nun yanında olmuştu. Türkiye'nin bu tavrı Alman DW'yi rahatsız etti.

Erdoğan: Dik dur, yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olaylar sonrası ilgili Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu telefonla aradı ve desteklerini iletti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk olarak arayıp destek olan liderler arasında olan Nicolas Maduro'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız'' diyerek tam destek verdi.

Avrupa ülkeleri darbe girişimini destekledi

Öte yandan Avrupa ülkeleri peş peşe skandal açıklamalar yaparak Venezuela'da halkın oyuyla seçilmiş devlet başkanına değil, kendi kendini Devlet başkanı ilan eden Guaido'ya yönelik destek açıklamaları geldi. İspanya, Fransa ve Almanya gibi ülkeler Venezuela'da seçim kararı alınmaması durumunda Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Erdoğan'ın desteği Almanları rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk medyası ve Türk halkının Venezuela'da seçilmiş lider Maduro'nun yanında yer alması Almanya menşeili Deutsche Welle'yi rahatsız etti. Bağlı oldukları ülkenin darbecileri desteklemesi üzerine kendilerinin de darbecileri desteklediği DW, Türkiye'nin desteğini Venezuelalı muhalif gazeteci Jenipher Camino Gonzalez'e yorumlattı. Başka bir şey söylemesi beklenmeyen muhalif gazeteci Camino Gonzalez, Türkiye'nin Maduro'yu desteklemesinin Venezuela halkı tarafından şaşkınlıkla karşılandığını söyledi.

Almanya 15 Temmuz'da Türkiye'ye de destek olmamıştı

Sözde demokrasi ve özgürlükler savunucusu ülkelerin başında gelen Almanya, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye de destek olmamıştı. Darbe girişimi sonrası FETÖ'cü hainlere karşı başlatılan savaşta yapılanlara karşı hep eleştirel tavrıyla hatırlanan Almanya, ülkesine kaçan yüzlerce darbe sanığını ise ne iade etti ne de kendisi yargıladı.

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Haber Tarihi: 28 Ocak 2019 Pazartesi 16:32
  1. Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido
  2. Nicolas Maduro
  3. Jenipher Camino Gonzalez
  4. Deutsche Welle
  5. almanya
  6. almanya darbe girişimi

YORUM YAZ

  • KasımKasım54 dk önce
    Kendiniz çalıp, kendiniz oynamaktan bi bıkmadınız! Türkiye’nin Venezuela konusundaki görüşlerinin uluslararası alanda sinek kanadı kadar değeri yok! Türkiye aptalca dış siyaseti yüzünden dünyada yeteri kadar nefret duyulan ülke. Birde bu Venezuela diktatörüne destek vererek kendini daha fazla rezil etmese.
  • SofuoğluSofuoğlu1 sa önce
    YERE BATSIN SİZİN İNSANLIĞINIZ!ABD,kapısında beslediği FETO itini de TÜRKİYE'ye verecekti Müslümanlara karşı bunların(ABD+AB) ataları olan AVRUPALILAR Haçlı Seferlerini yapmadılar mı?ABD,dünyanın öbür ucundan Suriye'ye buşuna mı geldi?Elbetteki bir amacı olmalıdır.Amacına ulaşmadan Suriye'den ayrılmasını kimse boşu boşuna beklemesin.ABD'nin asıl amacı:Kendisine biat etmeyen İRAN'ı ve TÜRKİYE'yi dize getirmektir.Beslediği köpekleri:FETO=PKK=PYD=YPG=DEAŞ=DHKP-C...vs'lerle kalmayıp,TÜRKİYE'e düşmanlık yapan satılmış Arap ülkeleri:Suudi Arabistan,BAE,Bahreyn,Mısır,Ürdün gibi ülkelerden oluşan bir ARAP NATO'sunu TÜRKİYE'nin burnunun dibine sokarak;TÜRKİYE'yi ve İRAN'nı SURİYE gibi kan gölüne çevirmek istiyor.AMAÇ BU!ABD'nin amacını tersine çevirmek için ilk etapta:TÜRKİYE ,İRAN, RUSYA,ÇİN, DOLAR ve ABD'nin dünyadaki üstünlük hakimiyetine karşı, gerek ekonomik,gerekse askeri bakımından DOLAR'ıda saf dışı bırakarak birbirlik oluşturmalıdırlar.Çünkü,ABD,dünyadaki tüm ülkelerin başına bela olmuştur.Bu bela bertaraf edilmeden hiç bir ülke kendisini güvende görmemelidir.BÜGÜN VENEZUELA, YARIN İRAN ÖBÜRGÜN TÜRKİYE!DÜNYADAKİ TÜM ANTİ EMPERYALİST ÜLKELER ABD+AB HEGEMONYASINA KARŞI BİRLEŞMEK MECBURİYETİNDEDİRLER!
  • MUHAMMET YILDIZMUHAMMET YILDIZ1 sa önce
    tek adam olmak isteyen maduro desteklenmez.
  • mehmet önenmehmet önen1 sa önce
    Alman medyasida dünyada oldugu gibi büyük bölümü siyonist yahudinin güdümünde.Mesela Ertugrul Özkök ün yazdigi BILD gazetesi gibi.
  • Abdulcabbar Abdulcabbar 1 sa önce
    İt itinkuyruğunu ısırmaz. Amerika Almanya’nın ,Almanya İngiltere’nin ,İngiltere Fransa’nın ,Fransa İspanya’nın vs bunlar birbirinin kuyruğunu ısırmaz

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