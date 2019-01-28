Türkiye'nin Venezuela'ya desteği Almanları rahatsız etti

yeniakit.com.tr- Venezuela'da geçtiğimiz günlerde Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido, 'Geçici devlet Başkanı' olduğunu ilan etmiş ve ABD Başkanı Donald Trump başta olmak üzere bazı ülkeler bu darbe girişimini desteklemişti. Tarihte darbelerden çok çekmiş olan ve yakın zamanda 15 Temmuz darbe girişimini yaşamış olan Türkiye ise Venezuela'da yaşanan olaylarda halkın seçilmiş Devlet Başkanı olan Maduro'nun yanında olmuştu. Türkiye'nin bu tavrı Alman DW'yi rahatsız etti.

Erdoğan: Dik dur, yanındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaşanan olaylar sonrası ilgili Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu telefonla aradı ve desteklerini iletti. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ilk olarak arayıp destek olan liderler arasında olan Nicolas Maduro'ya Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Maduro kardeşim! Dik dur, yanındayız'' diyerek tam destek verdi.

Avrupa ülkeleri darbe girişimini destekledi

Öte yandan Avrupa ülkeleri peş peşe skandal açıklamalar yaparak Venezuela'da halkın oyuyla seçilmiş devlet başkanına değil, kendi kendini Devlet başkanı ilan eden Guaido'ya yönelik destek açıklamaları geldi. İspanya, Fransa ve Almanya gibi ülkeler Venezuela'da seçim kararı alınmaması durumunda Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıyacaklarını açıkladı.

Erdoğan'ın desteği Almanları rahatsız etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk medyası ve Türk halkının Venezuela'da seçilmiş lider Maduro'nun yanında yer alması Almanya menşeili Deutsche Welle'yi rahatsız etti. Bağlı oldukları ülkenin darbecileri desteklemesi üzerine kendilerinin de darbecileri desteklediği DW, Türkiye'nin desteğini Venezuelalı muhalif gazeteci Jenipher Camino Gonzalez'e yorumlattı. Başka bir şey söylemesi beklenmeyen muhalif gazeteci Camino Gonzalez, Türkiye'nin Maduro'yu desteklemesinin Venezuela halkı tarafından şaşkınlıkla karşılandığını söyledi.

Almanya 15 Temmuz'da Türkiye'ye de destek olmamıştı

Sözde demokrasi ve özgürlükler savunucusu ülkelerin başında gelen Almanya, 15 Temmuz hain darbe girişimi sonrasında Türkiye'ye de destek olmamıştı. Darbe girişimi sonrası FETÖ'cü hainlere karşı başlatılan savaşta yapılanlara karşı hep eleştirel tavrıyla hatırlanan Almanya, ülkesine kaçan yüzlerce darbe sanığını ise ne iade etti ne de kendisi yargıladı.