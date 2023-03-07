Türkiye'nin varlığı ayarlarını fena bozdu: Macron'un ziyareti tam bir fiyasko!

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "yeni bir Afrika" yaklaşımıyla çıktığı Afrika seyahati, kıta ile ilişkilerde vadedilen "yenilenmeyi" sağlayamadı.

Macron'un Gabon, Angola, Kongo Cumhuriyeti ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden (KDC) oluşan 4 ülkeyi kapsayan Afrika turu, kıtanın Fransa ile ilişkilerindeki dinamikleri bir kez daha gündeme getirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı, turun ilk ayağı Gabon'da, Fransa'nın sömürge dönemi sonrası Afrika ile kurduğu ilişkiler için kullanılan "Françafrique" döneminin artık sona erdiğini söylese de uzmanlar bu açıklamanın gerçeği yansıtmadığını düşünüyor.

AA muhabiri, uzmanlara ve Afrika'daki sivil hareketlerin temsilcilerine, Macron'un Afrika ziyaretini ve yeni Afrika açılımını sordu.

"Açıklama, biçim ve içerik açısında hem küçümseyici hem de oldukça paternalist"

Fransa'nın Montpellier kentinde 2021'de 28'incisi düzenlenen "Afrika-Fransa Zirvesi"nde kıtadan gençlerle düzenlenen oturumda, Macron'a çeşitli eleştiriler yönelten aktivist Cheikh Fall, Fransa'nın hala Afrika'ya küçümseyici bir nazarla baktığını söyledi.

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Fall, Fransa'nın Afrika politikasındaki değişimin tek taraflı ilan edildiğine dikkati çekerek, "Macron, 'Françafrique dönemi sona erdi' açıklamasını, turun başında değil de en sonunda, Afrikalı liderlerle görüştükten sonra yapmış olsaydı anlam ifade ederdi. Açıklama, biçim ve içerik açısında hem küçümseyici hem de oldukça paternalist. Bu, sadece Fransa'nın tasarrufunda bir konu değil." ifadesini kullandı.

Aynı zamanda sivil hareket "AfricTivistes"in de kurucusu olan Fall, kıtada yükselen tam bağımsızlık çağrılarının artması dolayısıyla Macron'un bu turu yapmaya mecbur kaldığını vurguladı.

"Françafrique'e ancak Frankafon Afrikalılar son verebilir"

Siyahi Afrika Savunma Birliğinin (LDNA) kurucusu ve başkanı Egountchi Behanzin de "Françafrique çağını" ancak Afrikalıların sona erdirebileceğini dile getirdi.

Behanzin, "Fransa, iddia ettiği gibi Afrika politikasını değiştirdiyse neden hala Batı Afrika ülkeleri CFA frangı kullanıyor? Neden Macron, Rusya ile Afrika ülkelerinin yakınlaşmasına şiddetle karşı çıkıyor? Françafrique'e ancak Frankafon Afrikalılar son verebilir." dedi.

Fransa'nın, geleceğinin Afrika'da olduğunu bildiğini ancak kıtada güçlenen Pan-Afrikan hareketler dolayısıyla kıtada hiçbir zaman eski statüsüne kavuşamayacağını belirten Behanzin, Afrikalıların artık Fransa'yı "kovmaya" hazır olduğunu söyledi.

"Kıtada Fransız karşıtlığı çok güçlü konumda"

Orta Doğu Araştırmaları Merkezinde (ORSAM) araştırmacı, uluslararası ilişkiler uzmanı Abdennour Toumi de Macron ne söylerse söylesin, Fransa'nın Afrika'yı hala "arka bahçesi" gibi gördüğünü kaydetti.

Toumi, Macron'un Afrika ziyaretini "tam bir fiyasko" olarak nitelendirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Paris, Afrika politikasını gözden geçirmeli zira artık kıtada, Fransız karşıtlığı çok güçlü bir konumda. Bugün Afrikalı gençler, sadece Fransa'ya muhtaç değil, başka ortaklar seçme şansına sahip. Batı ve Orta Afrika'nın yanı sıra Sahel'dekiler Fransa'nın kendilerine karışmasını istemiyor ve saygı bekliyor. Fransa, kıtada Rusya, Çin hatta Türkiye'nin varlığından çok rahatsız. Paris'in, kıtada giderek zarar gören imajı karşısında panik halinde olduğu görülüyor. Bu gezi de o panik haliyle hazırlanmış ve o nedenle son derece başarısız geçti."