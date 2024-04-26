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Ekonomi Türkiye'nin ünlü tekstil şirketi o ilimizde santral kurmak istiyor: Çalışmalara ara vermeden başladı! Şirket duyurdu
Ekonomi

Türkiye'nin ünlü tekstil şirketi o ilimizde santral kurmak istiyor: Çalışmalara ara vermeden başladı! Şirket duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-04-26 23:03:00 - 2024-04-26 23:03:42
Türkiye'nin ünlü tekstil şirketi o ilimizde santral kurmak istiyor: Çalışmalara ara vermeden başladı! Şirket duyurdu

Denizli merkezli tekstil şirketi Sürü Tekstil, Aydın’da 23 MWm gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) kurup işletecek.

Aydın’ın Kuyucak ilçesinde 23 MWm gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulacak. Aydın İli, Kuyucak İlçesi, Aydınoğlu Mahallesi, sınırları içinde 206 bin m2’lik alanda Sürü Tekstil Konfeksiyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi tarafından 23 MWm gücünde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulması planlanıyor.

Projenin değeri 149,5 milyon TL olarak hesaplanıyor. Proje kapsamında kurulacak güneş enerji santralinde 41818 adet güneş paneli, 20 adet 1000 kW inverter ve 10 adet trafo kurulması planlanıyor. Depolama Ünitesi kurulmayacak. Santralde üretilen elektrik enerjisi direkt olarak kamunun enterkonnekte şebeke hattına aktarılacak.  

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