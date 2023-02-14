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Aktüel Türkiye'nin ünlü ismi deprem bölgesinde! Milli futbolcudan büyük fedakarlık! Enkaz çalışmalarına katıldı
Aktüel

Türkiye'nin ünlü ismi deprem bölgesinde! Milli futbolcudan büyük fedakarlık! Enkaz çalışmalarına katıldı

Ülke futbolunun önemli isimlerinden Mehmet Topal, memleketi Malatya’yı bu zor günlerde yalnız bırakmadı. Topal ihtiyaç malzemelerini köylere ulaştırdı.

Yeniakit Publisher
2023-02-14 18:58:00 - 2023-02-14 18:59:21
Türkiye'nin ünlü ismi deprem bölgesinde! Milli futbolcudan büyük fedakarlık! Enkaz çalışmalarına katıldı

Mehmet Topal Malatyada enkaz çalışmalarına katıldı

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 depremler birçok ilde olduğu gibi Malatya'da da büyük yıkıma sebebiyet verdi. Mehmet Topal memleketi Malatya için yardıma koşan isimler arasında yer aldı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor... Türk sporunun devleri, diğer kulüpler gibi felaketin yaşanmasının hemen ardından harekete geçti. Afetzedelere yardım elini uzatmak için adeta seferber olundu. Yeri geldi, ezeli rakipler deprem bölgesine en iyi şekilde destek olmak için ortak hareket etti. Türk sporunun 4 devi, afetzedeler için ortak bir projeyi daha hayata geçirmek için kolları sıvadı.

Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor, Kulüpler Birliği toplantısında ortak bir forma tasarlayıp satışa sunma planını masaya yatırdı. Bu özel formadan elde edilecek tüm gelirin, depremden etkilenen vatandaşlarımız için kullanılacağı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre depremin 2. günü bölgeye ulaşan Mehmet Topal, 1 tır yardım malzemesi ve ambulans gönderdi. Milliyet’e göre; eski milli futbolcu daha sonra her gün köyleri tek tek dolaşıp yakın illerden aldığı ihtiyaç malzemelerini köylülere ulaştırdı.

Mehmet Topal geceleri de arama kurtarma ekiplerine yardım ediyor. Topal’ın enkaz çalışmalarına katıldığı ve hemen ardından kamyonetinde birkaç saat
uykuyla dinlendiği belirtiliyor.

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