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Ekonomi Türkiye'nin ünlü holdinginden sitem ettiren karar: Yurt dışına kaçma noktasına geldik
Ekonomi

Türkiye'nin ünlü holdinginden sitem ettiren karar: Yurt dışına kaçma noktasına geldik

Yeniakit Publisher
2024-03-17 01:26:00 -
Türkiye'nin ünlü holdinginden sitem ettiren karar: Yurt dışına kaçma noktasına geldik

Gazeteci Erhan Gülenç, yurt dışına kaçma noktasına geldiğini duyuran Bakioğlu Holding'in sahibi Cem Bakioğlu'na "Siz de işin kolayına kaçmak yerine, İzmir ve ülkemizde kalmak için direnin. Haklı olmak ayrı ama bu işin aynı zamanda memleket meselesi olduğunu da unutmayın. Siz de sorumluluktan kaçamazsınız" diyerek sitem etti.

İzmirli iş insanı Cem Bakioğlu, koşullardan dolayı yurt dışına kaçma noktasına geldiklerini söyledi. Yeni Asır'dan Erhan Gülenç'in yazısına göre; İzmir, sürekli artan nüfusuyla yatırımlara büyük ihtiyaç duyan bir kent. Yatırımlar yapılacak, fabrikaların bacaları tütecek ki yetişen nüfusa iş bulunabilsin. Ancak İzmir'deki uygun büyüklük ve fiyatlara arsa üretiminde yaşanan sıkıntı büyük sanayi yatırımlarının kente çekilmesi açısından da sıkıntı oluşturuyor. Hatta büyük arsa olmaması ve bulunsa da yatırımcılara uygun koşullarda tahsis edilememesi nedeniyle İzmir'in en büyük kuruluşlarından Bakioğlu Holding, yurt dışına kaçma noktasına geldi... Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Cem Bakioğlu, kentteki arsa fiyatlarının yüksekliği ve ara eleman problemi konusunda feryat ediyor.

İşte o yazı;

"Ağırlıklı olarak Çiğli Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'nde üretim yapan Bakioğlu Holding, 2 bin 500 kişiye istihdam sağlıyor.

"Biz yatırımlarımızı yurt dışına bedel ödemeden arsa tahsisiyle yapmaya karar verdik"

Bakioğlu'nunun bu feryadını biz de geçtiğimiz günlerde bir toplantıda dinledik. Yatırımlarını bu sıkıntılar nedeniyle artık yurt dışına kaydırmaya karar verdiklerini açıklayınca İzmir adına üzüldük. "Maalesef şu an 100 liralık bir yatırım yapacaksınız bunun içerisindeki makine parkı sadece 20 lirayken, arsaya 80 lira veriyorsunuz. Biz yatırımlarımızı yurt dışına bedel ödemeden arsa tahsisiyle yapmaya karar verdik" diyen Bakioğlu, aynı zamanda ara eleman konusunda da büyük sıkıntı çektiklerini anlattı.

Ara eleman konusunun yerel yönetimin de en büyük sorunu olması gerektiğini belirten Bakioğlu, şunları söyledi: "Çünkü biz yeteri derecede yetişmiş ara eleman istihdam etme imkanı bulamıyoruz, bunu bulamadığımız gibi mevcut beyaz yakalılarımızı ve hatta mavi yakalılarımızı bile yurt dışına transfer ediyoruz. 2024 yılı itibariyle bizim grubumuz 2 bin 500 kişilik bir grup, ancak aşağı yukarı 30 kişiye yakın yurt dışına kan kaybettik ve bu kan kaybı hakikaten bizim yatırımlarımızı engelliyor. Şu anda çok büyük yatırımlar içerisindeyiz ve neredeyse kafamızı dağlara taşlara vuracağız. Eleman yok, arazi tahsisi yok. Mevcut arazilerin içerisinde sıkışmaya çalışıyoruz. Arazi aramaya kalkıyoruz, almanın imkanı yok. O bedeller toprağa ödenemez durumda. Dolayısıyla bu yatırımlarımızı yurt dışında nasıl devam ettiririz diye düşünüyoruz." Şu an İzmir'de gündem yerel seçim. Ancak atlamamız gereken konuların başında yatırımcıların sorunlarının çözümü de geliyor. Hem merkezi hem de yerel yönetimlerin ele ele vererek arsa ve ara eleman sıkıntısını mutlaka çözmesi şart.
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Son olarak bir çağrımız da Sayın Bakioğlu'na olacak. Siz de işin kolayına kaçmak yerine, İzmir ve ülkemizde kalmak için direnin. Haklı olmak ayrı ama bu işin aynı zamanda memleket meselesi olduğunu da unutmayın. Siz de sorumluluktan kaçamazsınız…"

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