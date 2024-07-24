Türkiye'nin ünlü dondurma markası iflas etti: İflası patlak vermişti! Bilgisi Türkiye'ye verildi! Rüzgar tersine döndü

Türkiye'nin en büyük üç ambalajlı dondurma üreticisinden biri olan Panda, bir anda piyasadan çekildi. Türkiye'nin ilk entegre dondurma fabrikasını kuran Panda'nın piyasadan çekilmesi büyük şaşkınlık yaratırken, dondurma devinin piyasadan kademeli olarak çekilmesinin nedenleri de netleşti.



Dünyanın en ünlü dondurma üretici ülkelerinden biri de Türkiye'dir. Maraş başta olmak üzere yurt dışına pek çok dondurma çeşidinin üretilip satıldığı Türkiye'de, ambalajlı dondurma sektörüne üç firma hakimdir. Son yıllarda yabancı yatırımcı akını nedeniyle Türk şirketlerinin pazar payı azalsa da Türkiye'nin ilk entegre dondurma fabrikasını kuran Panda'dan kötü haber geldi.

SEKTÖRDEN ÇEKİLDİ

Panda'nın 2000'li yılların ortalarında Türkiye'nin en popüler dondurma markalarından biri olduğunu son yıllarda pek kimse görmedi. İflas ettiği sanılmasına rağmen endüstriyel yeniliğe ayak uyduramaması nedeniyle pazar payı her geçen gün azalan şirket, artık süpermarket raflarından tamamen kaldırıldı.



PANDA NEDEN RAFLARDAN KALDIRILDI?

Has Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. Panda, 1984 yılında kuruldu ve 2010 yılına kadar Türkiye'nin en sevilen ve tüketilen üç dondurma markasından biri oldu. Türkiye'nin ilk entegre dondurma fabrikasını kuran dev şirket, yılda binlerce dondurma üretme kabiliyetiyle sektör deviydi.

Kendine özgü bir takipçi kitlesine sahip olan firmanın bir anda sektörden ayrılması merak konusu olurken, bu durumun nedeninin ise diğer dondurma üreticileriyle rekabet edememesi olduğu ortaya çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Türkiye'deki dondurma üreticileri çok sayıda dondurma dolabı, şemsiye, sandalye, güneşlik ve benzeri ekipmanları sunarken, bu aletleri yeterince tedarik edemeyen Panda, piyasadan siparişleri birer birer kaptırdı.