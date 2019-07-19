0553 313 94 23

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mayısta 239,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 562,2 milyar dolar oldu

19 Temmuz 2019 Cuma 10:19
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin yurt dışı varlıkları mayısta 239,1 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 562,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Mayıs 2019 dönemine ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verileri açıklandı.

Buna göre, mayıs sonu itibarıyla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları, 2018 yıl sonuna kıyasla yüzde 4,4 artışla 239,1 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 5,8 azalışla 562,2 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan ve 2018 yıl sonunda eksi 367,9 milyar dolar olan net UYP, mayıs sonunda eksi 323,1 milyar dolar oldu.

Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 2,8 artışla 95,6 milyar dolara, diğer yatırımlar kalemi yüzde 6,7 artışla 94,7 milyar dolara yükseldi. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para (YP) ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 10,6 artışla 49,4 milyar dolara çıktı.

Yükümlülükler alt kalemleri incelendiğinde, doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye) piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle 2018 yıl sonuna göre yüzde 17,8 azalışla 117,9 milyar dolara indi.


- Portföy yatırımları 134,6 milyar dolar

Portföy yatırımları 2018 yıl sonuna göre yüzde 4,1 azalışla 134,6 milyar dolara indi. Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 2018 yıl sonuna göre yüzde 11,2 azalışla 26,4 milyar dolar oldu. Yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 30,7 azalışla 12,8 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) ise yüzde 5,3 artışla 50,8 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Aynı dönemde, diğer yatırımlar 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,1 azalarak 309,7 milyar dolar geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki YP mevduatı, 2018 yıl sonuna göre yüzde 1,3 artarak 32,5 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 5,3 azalarak 13,3 milyar dolar oldu.

Bankaların toplam kredi stoku yüzde 6,6 azalarak 76,1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku yüzde 3,3 azalarak 102,8 milyar dolara indi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Temmuz 2019 Cuma 10:19
  1. TCMB
  2. uluslararası yatırım pozisyonu
  3. UYP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar/TL 5,6320 seviyelerinden işlem görüyor
    1. Dolar/TL 5,6320 seviyelerinden işlem..
    2. Mersin'de iki grup arasında silahlı..
    3. Borsa güne yükselişle başladı
    4. (Özel) Selde kaybolan köpeği yüzerek..
    5. Honda'dan temmuz ayına özel fırsatlar
    6. Kocayayla’da trafik düzenlemesi
    7. Başkan Palancıoğlu Kentsel Dönüşüm..
    8. Açık hava müzesi Amasya’nın 2019 yılı..
    9. Türk takımı, klavye şampiyonasından 10..
    10. Merkezi yönetimin 2018’de AR-GE’ye..
    11. 16 yaşındaki genç kendini astı
    12. Dünyanın en iyi 10 Four Seasons..
    13. Sel bölgesinde yaralar sarılıyor
    14. 6 ayda trafik kazalarında bin 53 kişi..
    15. FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri..
    16. KDK'den "atama" tavsiyesi
    17. Kilis’te kan bağışı kampanyasına..
    18. Ar-Ge'ye geçen yıl 13 milyar lira..
    19. (Özel) Asırlık saat parçalarından..
    20. Giresun'da trafik kazası: 7 yaralı
    21. Eşiyle tartıştı, kayın babası..
    22. ING’den müşterilerine ATM kolaylığı
    23. Kurulan-kapanan şirketler (2)
    24. Kurulan ve kapanan şirket..
    25. Hanımlar Lokali üyeleri maharetlerini..
    26. Asya borsaları
    27. Çantası çalınan genç kız kapkaççıyı..
    28. GÜNCELLEME - Afganistan'da Kabil..
    29. (Özel) Balıkesir’den Çin’e uzanan..
    30. Türk Telekom personel alımı İŞKUR iş..
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Cumhurbaşkanı Erdoğan’a flaş çağrı! “İkinci Boraltan Köprüsü olayına izin vermeyin”
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Trabzon'da IKYB bayrağı açan kişiye linç girişimi!
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Rusya'dan flaş Türkiye çıkışı: Bu kabul edilemez
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Dünyanın en büyüğü Türkiye'de kuruldu! ABD'dekinden 4 kat daha büyük
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması
    Ahmet Davutoğlu'ndan yeni parti açıklaması

    Günün Karikatürü

    19 Temmuz 2019
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Tweeti attığına pişman oldu! Berna Laçin'e tepki yağdı
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?
    Müjde Ar'dan arsızlık! Kadın haklarını savunmak buna mı kaldı?