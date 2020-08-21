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Ekonomi Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri
Ekonomi

Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, haziranda eksi 341,5 milyar dolar oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-21 10:28:22 -
Türkiye'nin uluslararası yatırım pozisyonu gelişmeleri

İSTANBUL (AA) - Türkiye'nin haziran ayında yurt dışı varlıkları 227,3 milyar dolar, yurt dışı yükümlülükleri 568,9 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haziran ayına ilişkin Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerini açıkladı.

Buna göre, haziran sonu itibarıyla geçen yıl sonuna kıyasla Türkiye'nin yurt dışı varlıkları yüzde 10,3 azalışla 227,3 milyar dolar, yükümlülükleri yüzde 4,7 düşüşle 568,9 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, haziran sonunda eksi 341,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Net UYP, 2019 sonunda eksi 343,5 milyar dolar düzeyinde bulunuyordu. Aynı dönemde, rezerv varlıklar kalemi yüzde 18,3 azalışla 86,3 milyar dolar, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7,7 düşüşle 87,7 milyar dolar oldu.

Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların yabancı para ve Türk lirası cinsinden efektif ve mevduatları ise yüzde 0,7 artarak 47,8 milyar dolara çıktı. Doğrudan yatırımlar (sermaye ve diğer sermaye), piyasa değeri ile döviz kurlarındaki değişimlerin de etkisiyle geçen yıl sonuna göre yüzde 1,6 artışla 162,6 milyar dolar oldu.


- Portföy yatırımları 112,5 milyar dolar


Portföy yatırımları, haziranda 2019 sonuna göre yüzde 17,2 azalarak 112,5 milyar dolara indi.

Aynı dönemde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku yüzde 24,3 düşüşle 24,7 milyar dolar olurken, yurt dışı yerleşiklerin mülkiyetindeki DİBS stoku yüzde 52,8 gerilemeyle 7,3 milyar dolar, Hazine'nin tahvil stoku ise (yurt içi yerleşiklerce alınan tahvil stoku düşüldükten sonra) yüzde 6,5 azalışla 46 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

Diğer yatırımlar, haziranda geçen yıl sonuna kıyasla yüzde 2,4 azalarak 293,8 milyar dolara geriledi. Yurt dışı yerleşiklerin yurt içi yerleşik bankalardaki yabancı para mevduatı yüzde 10,6 azalışla 31,1 milyar dolar, TL mevduatı yüzde 15,3 artışla 15,7 milyar dolar oldu.

Bu dönemde, bankaların toplam kredi stoku yüzde 6 azalarak 63,1 milyar dolara, diğer sektörlerin toplam kredi stoku da yüzde 3,6 gerileyerek 93,3 milyar dolara indi.

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