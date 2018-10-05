Türkiye'nin tepkisine Rumlardan küstah cevap!

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromou, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge’deki (MEB) Blok 7’de araştırmalar yapılması konusunda yaptığı yazılı açıklama hakkında "Herhangi bir yorum gerekmez" dedi.

Resmi Rum Haber Ajansı’na açıklamada bulunan Sözcü, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk çerçevesinde anlaşma sağlanan şirketlerle kendi enerji programına normal bir şekilde devam ettiğini belirtti.

Bakanlar Kurulunun son toplantısına değinen Sözcü, "Bakanlar Kurulu Çarşamba günkü toplantısında, Kıbrıs’ın güneyinde ilan edilen Münhasır Ekonomik Bölge’deki (MEB) diğer bloklarda araştırma izinleri olan enerji şirketlerine Blok 7’ye izin için başvuru yapmaları çağrısında bulundu" dedi.