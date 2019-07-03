Türkiye’nin teminatına rağmen ABD ısrarcı

Münübe Yılmaz

Reuters’a açıklama yapan Washington yetkilileri, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 alımında ısrarcı olması halinde Türkiye’ye karşı yaptırımları başlatacaklarını ifade ettiler. ABD başkanı Donald Trump’ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Japonya’daki zirvede yaptığı Türkiye yanlışı açıklamalarına rağmen ABD Dışişleri Sözcülüğü Reuters’a yaptığı açıklamada S-400 meselesi ile ilgili Türkiye’nin çok ciddi olumsuz sonuçlarla yüzleşeceğini dile getirdi. Japonya’daki zirvede bir gazetecinin Trump’a Türkiye'nin S-400 savunma sistemini alması halinde ABD’nin Türkiye’ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağını sorması üzerine “Cumhurbaşkanı Erdoğan, Obama yönetiminden Patriot almak istedi fakat izin verilmedi. Obama döneminde Türkiye’ye adil davranılmadı.” sözlerini sarfetmiş ve “Karışık bir konu. Farklı çözümler arıyoruz. (Türkiye'ye karşı) Adil olmak zorundasınız." ifadesini kullanmıştı. Pentagon Hava Kuvvetleri sözcüsü Mike Andrews Türkiye ve ABD arasındaki S-400 meselesini “Hiçbir şey değişmedi. S-400 savunma sistemi F-35 sistemi ile kıyas bile edilemez. Türkiye’nin de bu iki sisteme aynı anda sahip olmasına izil verilmeyecek” sözleri ile açıklarken, Washington konu ile ilgili ciddiyetini göstermek adına Türk pilotların eğitimini durdurarak, Türkiye’yi F-35 programından çıkartma işlemlerine başlamıştı.