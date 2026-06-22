Eylülde ibadete açılacak Yeni cami’de restorasyonda sona yaklaşıldı
Malatya'da depremde ağır hasar alarak yıkılan ve halk arasında Yeni Cami olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Cami için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan yeniden inşa süreci tüm hızıyla devam ediyor. 2023 yılı Temmuz ayında yer teslimi yapılan projede, bilim kurulu ve alanında uzman akademisyenlerin kararları doğrultusunda yapının kalan bölümleri kontrollü şekilde sökülerek zemin güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Ardından rekonstrüksiyon sürecine geçilerek caminin yeniden inşasına başlandı.