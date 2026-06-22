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Eylülde ibadete açılacak Yeni cami’de restorasyonda sona yaklaşıldı

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IHA Giriş Tarihi:

Eylülde ibadete açılacak Yeni cami’de restorasyonda sona yaklaşıldı

Malatya'da depremde ağır hasar alarak yıkılan ve halk arasında Yeni Cami olarak bilinen Hacı Yusuf Taş Cami için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan yeniden inşa süreci tüm hızıyla devam ediyor. 2023 yılı Temmuz ayında yer teslimi yapılan projede, bilim kurulu ve alanında uzman akademisyenlerin kararları doğrultusunda yapının kalan bölümleri kontrollü şekilde sökülerek zemin güçlendirme çalışmaları gerçekleştirildi. Ardından rekonstrüksiyon sürecine geçilerek caminin yeniden inşasına başlandı.

#1
Foto - Eylülde ibadete açılacak Yeni cami’de restorasyonda sona yaklaşıldı

Caminin son durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, 6 Şubat depremlerinin Malatya'da büyük bir yıkıma neden olduğunu hatırlatarak, Yeni Cami'nin de bu süreçte ağır hasar alarak yıkıldığını söyledi. Depremin hemen ardından caminin yeniden ayağa kaldırılması için ihale sürecinin başlatıldığını ifade eden Tüfenkci, 2023 Temmuz ayında sözleşmenin imzalanarak yer tesliminin yapıldığını belirtti.

#2
Foto - Eylülde ibadete açılacak Yeni cami’de restorasyonda sona yaklaşıldı

Projenin hazırlık ve uygulama aşamalarının bilim kurulu kararları doğrultusunda ilerlediğini ifade eden Tüfenkci, yapının kalan duvarlarının sökülmesi ve zemin iyileştirmesi sonrasında rekonstrüksiyon kararının alındığını belirtti. Projenin Sivas Koruma Kurulu onay sürecinin ardından 2024 Ağustos itibarıyla inşaatın hız kazandığını aktaran AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, caminin yeniden inşasında yapının daha hafif ve dayanıklı olması amacıyla kubbe kısmında çelik konstrüksiyon kullanıldığını, iç mekanda ise kalem işi süsleme çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

#3
Foto - Eylülde ibadete açılacak Yeni cami’de restorasyonda sona yaklaşıldı

Çalışmaların geldiği noktaya ilişkin değerlendirmede bulunan Tüfenkci, "Gelinen noktada artık bezeme kapsamında kalem işi çalışmalarına başlanmış durumda. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte iç mekan düzenlemeleri ve ahşap döşeme imalatları da bitirilecek. İnşallah eylül ayında Malatyalı hemşehrilerimizin ibadetine açmayı planlıyoruz" dedi.

#4
Foto - Eylülde ibadete açılacak Yeni cami’de restorasyonda sona yaklaşıldı

Caminin yalnızca bir ibadet alanı değil aynı zamanda şehir merkezinin önemli bir sembolü olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Yeni Cami'nin yeniden ayağa kaldırılmasıyla hem Malatya'nın tarihi bir değeri ihya edilmiş olacak hem de çarşı bölgesine önemli bir canlılık kazandırılacaktır. Esnafımız ve vatandaşlarımız için de önemli bir buluşma noktası olacaktır" diye konuştu

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