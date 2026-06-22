Eylülde ibadete açılacak Yeni cami’de restorasyonda sona yaklaşıldı

Caminin yalnızca bir ibadet alanı değil aynı zamanda şehir merkezinin önemli bir sembolü olduğunu ifade eden Tüfenkci, "Yeni Cami'nin yeniden ayağa kaldırılmasıyla hem Malatya'nın tarihi bir değeri ihya edilmiş olacak hem de çarşı bölgesine önemli bir canlılık kazandırılacaktır. Esnafımız ve vatandaşlarımız için de önemli bir buluşma noktası olacaktır" diye konuştu