Türkiye'nin Tel Aviv hamlesi kudurttu! İsrail'in 'Erdoğan' küstahlığına Türkiye'den tokat gibi cevap

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konuta düzenlenen bir saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Hamas ve İran saldırıdan İsrail'i sorumlu tutarken, Tel Aviv yönetimi resmi olarak suikastı üstlenmedi. Fakat İsrail, kendilerine yöneltilen suçlamaları da reddetmedi.

Türkiye, Haniye suikastı sonrası sert açıklamalar yaparken, 1 günlük de milli yas ilan etti.. Bu kapsamda; İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki Türkiye Büyükelçiliği'nde dalgalanan Türk bayrağı, Haniye suikastı sonrası ilan edilen milli yas sebebiyle yarıya indirildi.

Türkiye ile İsrail, normalleşme adımları kapsamında karşılıklı olarak yıllar sonra büyükelçi atamaları yapmıştı. 7 Ekim 2023'ten sonra, iki ülke arasındaki gerilim, İsrail'in Gazze'de yürüttüğü katliamlar sebebiyle yeniden arttı.

İsrail'den küstah açıklama

İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Tel Aviv'deki Türk elçiliğinde Haniye için bayrakların yarıya indirilmesi nedeniyle Türk büyükelçi yardımcısının "şiddetli" kınama için Bakanlığa çağrıldığını söyledi.

Katz, "İsrail, 7 Ekim'de tecavüz ve cinayet eylemlerini gerçekleştiren Hamas terör örgütünün elebaşı olan İsmail Haniye gibi bir katilin matemine katılım gösterilmesini kabul etmeyecektir. Büyükelçilik temsilcileri yas tutmak istiyorlarsa Türkiye'ye gitmeli ve terör örgütü Hamas'ı kucaklayan, onun cinayet ve vahşet eylemlerini destekleyen Efendileri Erdoğan ile birlikte yas tutmalıdırlar." dedi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de bayrakları yarıya indirmeyi "Utanç verici" olarak nitelendirerek, "Türkiye'nin İsrail Büyükelçiliği temsilcilerini, bayrağı tamamen indirip ülkelerine dönmeye davet ediyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye'den cevap gecikmedi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, İsrail Dışişleri Bakanı'nın yaptığı sosyal medya paylaşımına, "Müzakerecileri öldürerek, diplomatları tehdit ederek barışa ulaşamazsınız." şeklinde karşılık verdi.