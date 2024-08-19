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Aktüel Türkiye'nin tekstil firması el değiştirdi: Yeni sahipleri bakın kim oldu... Sektörde birinci olmak için gün sayıyor
Aktüel

Türkiye'nin tekstil firması el değiştirdi: Yeni sahipleri bakın kim oldu... Sektörde birinci olmak için gün sayıyor

Yeniakit Publisher
2024-08-19 00:34:00 - 2024-08-19 00:36:13
Türkiye'nin tekstil firması el değiştirdi: Yeni sahipleri bakın kim oldu... Sektörde birinci olmak için gün sayıyor

Türkiye'nin tekstil devleri arasında yer alan bir firma el değiştirmeye hazırlanıyor!

Ülkenin tekstil devlerinden Doqu Home el değiştiriyor. Firmanın yeni sahipleri, sektördeki konumlarını sağlamlaştırmak ve büyüme amaçlarını gerçekleştirmek için önemli hamleler yapmaya hazırlanıyor.

Satım işlemi, yalnızca Doqu Home'un değil, aynı sırada Anadolu Güçbirliği Holding'in de tekstil sektöründeki varlığını ve etkinliğini yükseltme yolunda önemli bir adım olarak görülüyor.
Yeni sahipleri, Doqu Home'un ürün yelpazesini genişletmeyi ve üretim kapasitesini artırmayı hedefliyor.

Doqu Home'un bu satın alım sonrasında, iç piyasanın yanı sıra dış piyasada da rekabet gücünü artırması bekleniyor.

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