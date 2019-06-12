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Türkiye’nin tek mikro minyatür merkezine Tarihi Kentler Birliği’nden ödül

Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, Türkiye’de tarihi kent dokularının korunması alanında çalışan en önemli kurumlardan olan Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda ödüle layık görüldü.

12 Haziran 2019 Çarşamba 16:38
Türkiye’nin tek mikro minyatür merkezine Tarihi Kentler Birliği’nden ödül

Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı, Türkiye’de tarihi kent dokularının korunması alanında çalışan en önemli kurumlardan olan Tarihi Kentler Birliği (TKB) tarafından düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda ödüle layık görüldü.


TKB tarafından Anadolu coğrafyasında müzeleri özendirmek ve geliştirmek amacıyla bu yıl üçüncü kez düzenlenen Müze Özendirme Yarışması’nda Türkiye’nin ilk, dünyanın üçüncü mikro minyatür müzesi olan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı “Sanat ve Edebiyat Müzeleri” kategorisinde ödüle layık görüldü. 23 belediyenin 21 müze ile katıldığı yarışmada yapılan 2 aşamalı bir değerlendirme sürecinin sonunda belirlenen ödüller düzenlenen bir törenle sahiplerini bulacak.


Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, turistik bölgelerin cazibesini arttıracak mekanların önemine dikkat çekerek Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür ve Sanat Merkezi’nin Tarihi Kentler Birliği gibi önemli bir kurum tarafından ödüle layık görülmesinin mutluluk verici olduğunu söyledi.



Kuşadası’nda bulunan ve ancak büyüteç ya da mikroskopla görülebilecek milimetrik boyutlardaki mikro minyatürlerin sergilendiği bir merkez olan Kuşadası Belediyesi Necati Korkmaz Mikro Minyatür Sanat Merkezi ve Sergi Alanı” Kuşadası Tarihi Kale Kapısı’nın üstünde yer alıyor. Merkezde, Türkiye’nin tek gubari hat sanatçısı ve dünyadaki 3 mikro heykeltıraştan birisi olan Necati Korkmaz’ın 40 eseri kalıcı olarak sergileniyor. Kormaz’ın eserleri arasında dünyanın en küçük Kuran-ı Kerimi, toplu iğne başına yapılmış dünyanın en küçük satranç takımı, saç telinin üzerine yapılmış yürüyen cambaz, içerisinde Türk klasik hat sanatının örneklerinin bulunduğu dünyanın en küçük hat katalogu ve üzerinde yalnızca mikroskoplarla görülebilen süslemeler olan dünyanın en küçük çini vazoları gibi birbirinden ilginç parçalar bulunuyor.Eserlerin ziyaretçiler tarafından rahatça görülebilmesi için özel mikroskoplar ve merceklerin yerleştirilip ışıklandırmanın da yapıldığı Sanat Merkezi ve Sergi Alanı haftanın 7 günü ziyaret edilebiliyor.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 16:38
  1. sanat
  2. sergi

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