Türkiye'nin tek hamlesi İsrail'i kör eder! Bu seçenek masada

İsrail’in Filistin’deki saldırılarına karşı atılabilecek adımlardan biri de Kürecik Üssü. Türkiye projeyi onayladığında sadece NATO kullanımını şart koşmasına rağmen buradaki bilgiler İsrail’e aktarılıyor. İsrail’i muhtemel balistik füze saldırısından koruyan en önemli üs konumundaki Kürecik’in durumu tartışılıyor.

Filistin’de uyguladığı vahşete karşı uluslararası baskılar cılız kalırken, İsrail’e karşı Türkiye’nin elindeki en önemli koz olarak Kürecik Üssü yeniden gündemde. Üssün konuşlandığı sırada Türkiye’nin koyduğu şarta rağmen bu üs İsrail’e koruma sağlamakta kullanılıyor.

Kürecik radar üssü, NATO’nun balistik füze savunması kapsamında, 2010’da Lizbon’daki NATO zirvesinde alınan karar gereği kuruldu.

Gelişmiş radarları var

Üssün yapımı ABD personeli tarafından Şubat 2012’de tamamlandı. Radar istasyonunun kontrolü de Avrupa Aşamalı Adaptif Yaklaşımı çerçevesinde NATO Almanya Ramstein Hava Unsur Komutanlığı tarafından yapılıyor. Kürecik Üssü’nde, AN/TPY 2 denilen, bilinen radarlardan farklı olarak çok yüksek irtifayı gözetleyen balistik füze tespit radarları ve füze sistemlerinden oluşan THAAD sistemi konuşlu. Amacı, NATO’yu Rusya ve İran’dan gelecek uzun menzilli balistik füzelerden korumak olan THAAD sistemi radarları, NATO bölgesinde ABD ve Türkiye’de Kürecik’te mevcut bulunuyor. Sisteme dahil edilen NATO dışı ülkeler ise İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan. Ayrıca, Katar’da da bir erken uyarı radarı bulunuyor.

Kürecik radarı, 120 derecelik bir açıyla bin kilometre genişliğindeki bir bölgeyi tarayabiliyor. Bu özelliğiyle bin 300 kilometre menzilli balistik füzelerine karşı etkin koruma sağlıyor. Mobil olduğu için de bölgeyi etkin gözetleyebiliyor. Sistemin, olası algıladığı bir tehdidi yok edecek füzeleri ise NATO için Polonya ve Romanya’da konuşlu durumda. ABD, füze olmayan yerlerde savunmanın AEGIS gemileri ile sağlanacağını duyurmuştu. Bu doğrultuda sistemin mobil tahrip gücünü AEGIS gemileri oluşturuyor.

Sistemin işleyişi ve kapsama alanına bakıldığında, bölgede atılması olası bir balistik füzeyi, atılış yerine bağlı olarak en uzun süre ve önceden Kürecik ve Katar takip edebilecek konumda. Bu nedenle de Kürecik radarı, bölgedeki balistik füze tehditlerine karşı hayati önem taşıyor.

Türkiye şart koştu

Yeni Şafak'ın aktardığına göre Türkiye, bu projeyi onaylarken sadece NATO için kullanımını şart koşmuştu. Bu doğrultuda Kürecik radarından elde edilen istihbarat bilgileri, NATO’ya ve ABD’ye gönderiliyor. Ancak İsrail’in ABD ile balistik savunma konusunda var olan özel anlaşması gereği, bu bilgilerin Körfez ülkeleri ve İsrail ile paylaşıldığına kesin gözüyle bakılıyor.