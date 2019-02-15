Türkiye'nin tatbikatı Yunanistan'ı tedirgin ettti

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 27 Şubat-8 Mart tarihlerinde gerçekleştireceği ve bugüne kadarki en büyük tatbikatı olma özelliğini taşıyan Mavi Vatan tatbikatı, henüz gerçekleşmeden Yunanistan’ı tedirgin etti.

TSK’nın muharip ve yardımcı sınıf gemilerin yanı sıra savaş uçakları, kıyı birlikleri, SAT ve SAS timleriyle Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarıyla gerçekleştireceği Mavi Vatan tatbikatı, daha gerçekleşmeden Yunanistan’ı tedirgin etmeye yetti.



Söz konusu tatbikatın “Yunanistan’a ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne (GKRY) karşı güç gösterisi” olacağını belirten Yunan basını, Ege’nin yanı sıra Karadeniz ve Akdeniz’de de eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek tatbikatın Türkiye’nin bugüne kadarki en büyük deniz tatbikatı olacağı bilgisini paylaştı.

Yunanlılar manşetlere taşıdı

Mavi Vatan tatbikatının duyurusunun, GKRY’nin münhasır ekonomik bölgesinde hidrokarbon kaynağı arama lisansı bulunan ABD’li enerji firması ExxonMobil’in büyük bir rezerv bulduğuna ilişkin iddiaların akabinde geldiğini hatırlatan Yunan basını, devasa boyuta ulaşacak tatbikata muharip ve yardımcı sınıf gemilerin yanı sıra savaş uçakları, kıyı birlikleri, SAT ve SAS timleriyle Kara Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarının katılacağı bilgisini okuyucularıyla paylaştı.