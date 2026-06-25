Türkiye'ye ait maden suyu markasına toplatma kararı!

İsviçre, gıda güvenliği standartları kapsamında Türkiye menşeli Sırma maden suyunun belirli bir partisi için geri çağırma kararı aldı.

LADES GmbH tarafından İsviçre pazarına sunulan SIRMA Mineralwasser (Maden Suyu), yapılan analizlerde yüksek seviyede bor elementi tespit edilmesi üzerine piyasadan toplatılıyor.

İsviçre'nin resmi ürün geri çağırma platformu RecallSwiss tarafından yayımlanan duyuruda, tüketicilerden söz konusu ürünü tüketmemeleri ve satın aldıkları satış noktalarına iade etmeleri istendi.

Yetkililer, geri çağırma kararının ürünün tüm serilerini değil, yalnızca belirli bir üretim partisini kapsadığını belirtti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), içme suları için litre başına 2,4 miligram bor değerini kılavuz seviye olarak kabul ederken, Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) yetişkinler için günlük tolere edilebilir üst sınırı 8 miligram olarak belirliyor.

Mineralli sularda ise birçok ülkede doğrudan bor limiti yerine borat parametresi esas alınırken, Türkiye'deki bazı doğal kaynak sularında bor seviyesinin litre başına 8 ila 10 miligram seviyelerine ulaşabildiği ve bunun mevcut yerel mevzuata uygun kabul edildiği belirtiliyor.